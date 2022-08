"Hai copiato...". Scoppia la polemica sul nome del figlio di Chiara Nasti

" Uno non può nemmeno chiamare suo figlio come vuole ". Il commento di un fan di Chiara Nasti sotto all'ultimo post condiviso dall'influencer sui social network la dice lunga sull'ennesima polemica, che ha investito la 24enne napoletana.

Nelle scorse ore Chiara Nasti e Mattia Zaccagni hanno rivelato il nome del loro primo figlio, che nascerà in ottobre. " Family love. Aspettando Thiago ", hanno scritto i due su Instagram ma la scelta non è piaciuta a tutti e le critiche sono arrivate in un batter d'occhio. Il nome scelto dalla coppia non è propriamente comune - Thiago - e già questo ha scatenato gli odiatori del web, che hanno sindacato sulla scelta, sebbene si tratti di una decisione soggettiva.

A complicare la situazione è stato il fatto che il nome di baby Zaccagni è lo stesso scelto da un'altra influencer, Sofia Crisafulli, molto popolare sulla piattaforma Tik Tok. La 18enne è in attesa del primo figlio e partorirà nelle prossime settimane proprio come Chiara Nasti, ma il fatto che entrambe abbiano scelto lo stesso nome per il loro bambino ha fatto scatenare gli utenti più agguerriti. Come se un nome potesse essere in esclusiva. " Come Sofia, proprio originali", ha scritto un utente, mentre un'altra accusava: "Assolutamente non copiato da Sofia Crisafulli. Ora ti metti a copiare le altre influencer? ". E qualcuno ha addirittura taggato la tiktoker, cercando di metterla in mezzo alla discussione.