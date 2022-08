De Lellis sbotta in difesa di Chiara Nasti: "Accanimento senza senso. Fate schifo"

Le polemiche non mancano mai quando si parla di Chiara Nasti. Ma negli ultimi mesi, da quando l'influencer ha annunciato di essere in attesa del primo figlio dal fidanzato Mattia Zaccagni, le critiche sono aumentate in modo esponenziale. E così, dopo settimane di affondi e commenti negativi nei confronti della giovane imprenditrice napoletana, in sua difesa si è levata Giulia De Lellis.

L'ex protagonista di "Uomini e donne", oggi una delle influencer più pagate e richieste sul web, ha cercato - a suo modo - di mettere un freno alle continue provocazioni che vedono la Nasti protagonista. " Ma la finite di rompere le palle a questa ragazza?", ha scritto su Instagram Giulia De Lellis, commentando un post: "Da quando è rimasta incinta tutti si permettono di vomitarle addosso la qualunque. Come vi permettete? ".

L'influencer romana si è detta disgustata dall'accanimento su Chiara Nasti e sulla sua gravidanza. Dal gender reveal party all'Olimpico al peso acquisito durante la gestazione, fino all'anello di fidanzamento, negli ultimi mesi la 24enne partenopea è finita più volte nel mirino delle critiche, anche per le sue risposte non proprio diplomatiche. I commenti offensivi degli hater, però, sono arrivati a colpire anche il nascituro. Così la De Lellis si è spesa in difesa della collega: " Si sta facendo la sua vita, la sua famiglia senza infastidire il prossimo, senza cattiveria o altro… può piacere o no, ma questo non vi può dare il diritto di insultare lei in questo modo tanto meno suo figlio neanche nato!!! Mi chiedo che problemi avete, che strano accanimento sia questo??! ".