China Suarez: chi è l'attrice che avrebbe fatto perdere la testa a Mauro Icardi

Mentre la notizia della presunta rottura tra Wanda Nara e Mauro Icardi impazza sul web, già spunta il nome della bellissima modella che avrebbe fatto perdere la testa al calciatore argentino. Si tratterebbe della connazionale Maria Eugenia Suarez, meglio conosciuta come China Suarez.

A scatenare uno dei gossip più pruriginosi degli ultimi mesi è stata una storia condivisa da Wanda Nara sulla sua pagina Instagram. " Hai rovinato un'altra famiglia per una t... ", ha scritto sibillina l'argentina nella tarda serata di sabato, lasciando intendere di un presunto tradimento del compagno.

Lo sfogo sul web di Wanda Nara non è passato inosservato e neppure le successive mosse social della showgirl argentina, che prima ha rimosso la storia (per poi pubblicarla nuovamente) e poi ha smesso di seguire Maurito, salvo poi ripensarci. Le foto di coppia, che risalgono a diversi mesi fa, non sono state cancellate dal profilo della Nara, però per i giornali argentini la rottura non sarebbe solo presunta ma confermata dalla stessa Wanda Nara. " Mi sono separata" , avrebbe scritto Wanda a un'amica, che ha pubblicato sui social la chat con la showgirl argentina.

A poche ore dallo scoppio dello scandalo spunta addirittura il nome della donna che avrebbe fatto sbandare il calciatore del Psg, l'attrice e modella argentina Maria Eugenia Suarez. Ventinove anni, bellissima e madre di tre figli, China Suarez, questo il suo nome d'arte, è una delle attrici più richieste in Sudamerica, seguita da uno stuolo di fan sui social network (oltre 5 milioni di follower su Instagram). L'attrice è reduce dalla separazione dal marito, l'attore cileno Benjamín Vicuña, con il quale ha due figli e si vocifera che il motivo della loro rottura sia da attribuire proprio al presunto colpo di fulmine con Mauro Icardi.

In Argentina le riviste di gossip danno già per certa la separazione di Wanda Nara e Mauro Icardi. Ma la situazione è decisamente complicata soprattutto perché di mezzo ci sono figli e questioni professionali, visto che Wanda Nara è agente del calciatore argentino. Intanto sul web spuntano video e indiscrezioni risalenti addirittura al 2018. Già tre anni fa si parlava, infatti, di un possibile interesse di Mauro Icardi nei confronti dell'attrice argentina. L'attaccante del Psg aveva messo alcuni like sospetti alle foto di Maria Eugenia Suarez, scatenando la gelosia del marito e i siti di gossip sudamericani si erano scatenati.