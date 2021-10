"Un'altra famiglia rovinata per una...". Tra Icardi e Wanda Nara è finita?

Wanda Nara-Mauro Icardi, è finita per davvero? Lo sfogo social della showgirl e moglie dell'ex capitano dell'Inter attualmente al Psg non è passato di certo inosservato. "Hai rovinato un'altra famiglia per una t...", questo l'affondo di Wanda che ha di fatto scatenato il web con una serie infinita di commenti. La 34enne argentina non ha solo postato questa story al veleno che sembra riferirsi proprio al marito, ha anche messo il defollow e poi nuovamente il follow a Icardi ma ha anche cancellato dal suo profilo tutte le istantanee insieme all'ex capitano dell' Inter.

Storia finita?

Se un indizio fa una prova due, tre e quattro indizi iniziano a tramutarsi in certezza. Anche perché dall'Argentina pare essere arrivata la conferma della seperazione tra i due con la stessa Wanda che avrebbe detto: "Mi sono separata", in uno screenshot griffato proprio dalla procuratrice e moglie di Maurito e indirizzato a qualche media argentino. La cosa che ha lasciato tutti basiti è il comportamento social di Wanda che ha prima smesso di seguire il marito su Instagram e pubblicato la storia al vetriolo, ha poi cancellato tutto e gli ha rimesso il follow.

Pochi minuti più tardi, è tornata a smettere di seguirlo e a ripubblicare la frase: "Otra familia mas que te cargaste por zorra!". Wanda e Icardi sono sposati da oltre sette anni, era il 27 maggio del 2014 quando i due si dissero di sì dopo che lei aveva ottenuto il divorzio da Maxi Lopez nel 2013. La crisi del settimo anno direbbe qualcuno o il "tradimento" alla base di questo inaspettato sfogo di Wanda che effettivamente non era più così "social" in compagnia di Maurito e viceversa.

Ora bisognerà capire come evolverà la faccenda anche perché in ballo ci sono ben cinque figli: i tre maschi avuti con Maxi Lopez ma che vivono con i coniugi Icardi e le due femminucce di casa, Francesca e Isabella avute proprio con l'ex centravanti dell'Inter. Tra l'altro Maurito è in procinto di tornare in Italia con Milan e soprattutto Juventus pronte a fare carte false pur di riportarlo in Serie A. Questo potrebbe essere il modo per Icardi di dare un calcio al passato dato che Parigi non pare avergli portato bene né dal punto di vista calcistico né da quello sentimentale.