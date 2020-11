Chiofalo e la verità choc su Selvaggia Roma: “Cerca solo visibilità, non ha baciato Petrelli né Enock”

Reduce da un’intervento alla barba, sì avete letto bene, proprio alla barba, arriva Francesco Chiofalo l’ex fidanzato di Selvaggia Roma l’influencer entrata nella casa del Grande Fratello Vip che solo in poche ore ha portato un grande scompiglio tra gli inquilini, prima attaccando Elisabetta Gregoraci e poi rivelando che Enock ci avrebbe provato con lei mentre era fidanzato.

“ Questa ragazza si fa pubblicità utilizzando i nomi di altre persone ingigantendo le cose che dice - racconta subito quello che da molti viene chiamato Lenticchio - N oi siamo stati insieme cinque anni, e invece lei dice sette, solo per far capire come esagera e in questo periodo lei ha raccontato di me ha raccontato qualsiasi cosa, da violenze fisiche a tutto il peggio immaginabili. Lei ha detto di tutto distruggendomi così come ha fatto con Enock e Pierpaolo Petrrelli all’interno della casa del Grande Fratello ”.

Le rivelazioni sono sconcertanti ma quello che segue forse ancora di più: “ Lei ha continuato a cercarmi in tutti questi anni anche quando frequentavo altre ragazze anzi, appena mi vedevo con qualcuna, dopo pochi minuti lei la chiamava. Perfino quando mi sono lasciato con Antonella (Fiordelisi la ultima fidanzata ndr) l ei è arrivata sotto casa mia tanto saltandomi addosso che io l’ho dovuta respingere ”. “ Forse voleva abbracciarti? ” chiede Barbara d’Urso. “ No no, nessun abbraccio lei voleva infilarsi nel mio letto ”