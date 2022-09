"Ci divertiremo per i prossimi...". Orietta Berti al Gf Vip ed è subito gaffe

Orietta Berti aveva messo le mani avanti. " Farò qualche gaffe, mi perdonerete ", ha detto in avvio di puntata la cantante, quando Alfonso Signorini l'ha fatta accomodare sulla poltrona delle opinioniste accanto a Sonia Bruganelli. E poco dopo l'artista è scivolata sull'errore più classico, che si possa commettere all'interno di un reality: lo spoiler.

Dopo avere assistito all'ingresso nella Casa di Cristina Quaranta (ex Non è la Rai che oggi fa la cameriera), Antonino Spinalbese (l'ex di Belen Rodriguez), l'icona trans Elenoire Ferruzzi e lo sportivo Amaurys Pérez, la Berti ha commentato i vip che trascorreranno i prossimi mesi reclusi a Cinecittà. Nel farlo, però, ha di fatto anticipato quando si concluderà il programma: " Mi divertirò per tutti questi sette mesi ".

Una rivelazione che sa di beffa per Signorini che aveva definito il Grande fratello vip " il più lungo di sempre ", mantenendo però il mistero sulla data della finale, spoilerata involontariamente dalla nuova opinionista. Dunque il reality di Canale 5 dovrebbe concludersi a aprile 2023, ma non è chiaro se le luci nella Casa si spegneranno prima o dopo la Pasqua, che cadrà il 9 aprile.

Non è una novità che i protagonisti di un reality anticipino fatti e dettagli del programma. Era già successo in altre edizioni (e in altri reality) ma la gaffe commessa da Orietta Berti ha il sapore dell'inesperienza e il popolo dei social l'ha perdonata in un tweet. Ciò che non lo è stato perdonato, invece, è la mancanza dei tempi televisivi e qualcuno ha rimpianto addirittura Adriana Volpe e Antonella Elia: " Error 404: Orietta not found", "Come prima puntata l'impressione è più che ottima, non riesco a trovare altri difetti se non purtroppo nonna Orietta che occupa abusivamente la poltrona di Antonella Elia", "La presenza di Orietta Berti al #GFVip resta ancora un mistero", "Noi che rimpiangiamo Adriana e Antonella... ". Ma il tempo per prendere confidenza con il ruolo di opinionista c'è tutto (sette mesi).

noi che fingiamo di essere “sorpresi” dopo che orietta ci ha spoilerato che il #gfvip durerà 7 mesi #GrandeFratelloVip pic.twitter.com/RGYoiWDPch — ichelle (@JUSTLlKEDUA) September 19, 2022