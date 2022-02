Il "Ciao Maschio" di Nunzia De Girolamo. "Non c'è Drusilla, arrivano le Karma B"

Nunzia De Girolamo guai a chi la tocca: è appassionata, verace, curiosissima. Stasera torna in seconda serata su Raiuno con Ciao Maschio che si candida a replicare il successo della prima edizione. «Si parte con Patrizio Oliva, Giovanni Scifoni di Doc e l'immenso Michele Mirabella. Tre uomini molto diversi tra loro ma uniti da un tema comune, le follie d'amore». Al primo giro di fianco a De Girolamo c'era Drusilla Foer che allora era sconosciuta al pubblico di Raiuno: «Sono orgogliosa perché in Rai è arrivata grazie a me e a Sanremo l'ho adorata. Voglio a lei e a Gianluca Gori molto, molto bene e mi dispiace che non sia con noi anche stavolta, ma è solo colpa dei suoi impegni a teatro». Al suo posto ci sarà una coppia di drag queen, le Karma B: «Sono sicura che piaceranno molto perché sono due artisti che sanno cantare, suonare e osservare».

Ma qual è il loro ruolo? «Faranno anche riflessioni e saranno velenosi il giusto commentando quanto hanno ascoltato durante la puntata». In poche parole, questo format funziona perché spariglia le carte. Nell'epoca del politicamente corretto e della fluidità di genere, si concentra sulla parola «maschio» ma lo fa senza sottintesi né catalogazioni di genere. I «maschi» di Nunzia De Girolamo non sono rivendicazioni sessuali ma protagonisti del pensiero o dello stile che hanno storie da raccontare. Ad esempio, stasera l'ex campione di boxe Patrizio Oliva parlerà della sua «vita complicata» che ne ha segnato scelte e comportamenti.

Di certo è il primo di una serie di ospiti che accompagneranno questa edizione di Ciao Maschio destinata a prolungarsi per più di dieci puntate. Con tanti ospiti. Tra i quali qualche politico: «Ho invitato anche il sindaco di Milano Beppe Sala», dice Nunzia De Girolamo mentre definisce gli ultimi dettagli della prima puntata. «La politica era meno faticosa», dice e poi giustamente chiarisce le differenze: «La politica tocca più da vicino la vita delle persone, ma è anche più cattiva. Io ho subito di quelle cattiverie da lasciarmi senza parole... Ecco, sotto questo punto di vista non ne sento proprio alcuna mancanza».

Nata a Benevento, classe 1975, sposata con Francesco Boccia, è stata parlamentare e ministro per Forza Italia, poi si è pian piano presentata in tv, prima come inviata e opinionista di Non è l'Arena con Massimo Giletti e poi come concorrente di Ballando con le stelle. Una carriera politica di tutto rispetto e forse per questo «trovo tantissimo affetto e disponibilità da quelli che erano i miei colleghi, forse oggi più di prima».

In poche parole Nunzia De Girolamo affronta la propria seconda vita (professionale) con lo stesso spirito sincero ed entusiasta che aveva nella prima: «Mi piacerebbe un programma di politica e attualità nel quale al centro non ci fossero i protagonisti del Palazzo ma quelli della vita di tutti i giorni».