Cindy Crawford, la figlia bellissima in passerella

La figlia di Cindy Crawford ha calcato le passerelle milanesi incantando gli spettatori dalla prima all'ultima fila.

Kaia Gerber, classe 2001, è infatti la figlia della celeberrima top model e del marito Rende Gerber. La giovanissima Kaia ha sfilato nel corso della Milan Fashion Week mostrandosi in tutta la sua sensualità e la sua eleganza. Accanto a lei altre due figlie d’arte che però lavorano da tempo nel mondo della moda: Gigi e Bella Hadid, a loro volta figlie della top model Jolanda Hadid.

Kaia, come riporta il DailyMail, ha sfilato per Fendi indossando un abito senza maniche di pizzo nero con dettagli trasparenti e nappe. Ha indossato anche un reggiseno giallo a contrasto. Un altro modello l'ha mostrata invece a seno nudo sotto un'enorme giacca chiara.

Occhi puntati anche sulle sorelle Hadid, in particolare sulle acconciature di trecce di Bella e l’abbondante giacca portata in passerella da Gigi. Prima della sfilata, Bella ha scattato alcuni selfie con dei fan in delirio. Tra gli ospiti della kermesse non sono mancati nomi celebri di altre modelle e attrici, come quelli di Olivia Palermo e Lucy Hale.

La giovane Kaia è già un’habitué nel mondo della moda: ha infatti debuttato a 10 anni per la linea Young Versace. Nel settembre 2017 c’è stato il suo grande lancio sulle passerelle, sfilando per stilisti come Prada, Chanel, Alberta Ferretti, Moschino, Stella McCartney, Calvin Klein e molte altre. Nel 2018 ha firmato anche una capsule collection per il compianto Karl Kagerfeld. Nello stesso anno ha vinto un premio come modella dell’anno ai British Fashion Awards.

Kaia ha lavorato anche nel cinema: a 15 anni è stata infatti interprete di “Sister Cities”, in cui impersonava la protagonista Carolina da giovane nei flashback.

La madre di Kaia, Cindy Crawford, ha festeggiato ieri il suo cinquantaquattresimo compleanno. È stata una delle modelle più iconiche e importanti della storia della moda, tanto che quest’anno riceverà una stella sulla Hollywood Walk of Fame, per celebrare la sua carriera inarrestabile.

Kaia e Cindy si somigliano moltissimo: madre e figlia vanno d’accordo e non mancano gli scatti che le ritraggono insieme sui rispettivi profili Instagram. In alcune delle immagini, le due donne presenziano a kermesse ufficiali, mentre in altre sono dedite ad attività madre-figlia, come per esempio seminari di yoga.

