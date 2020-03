Clarissa Marchese racconta i dettagli del parto: "Un'emozione bellissima"

Non è passato tanto tempo da quando Clarissa Marchese ha dato alla luce la sua primogenita Arya. L’ex tronista di Uomini e Donne e suo marito Federico Gregucci, conosciuto proprio all’interno del dating show, hanno così coronato il loro sogno d’amore e finalmente sono una bellissima famiglia.

Proprio nelle ultime ore, Clarissa ha voluto rispondere alle domande dei fan su Instagram e, in particolare, ha raccontato di come abbia vissuto il parto, apparendo visibilmente emozionata. "È stata un’esperienza molto positiva. Mi si sono rotte le acque alle 2 di notte tra martedì e mercoledì scorso. Ho chiamato subito Fede e mia madre, che mi ha detto di andare subito in ospedale. Mentre mi preparavo, non avevo nulla pronto, praticamente mi si è aperto il rubinetto. Ho iniziato a perdere una quantità d’acqua imbarazzante, una quantità di liquidi incredibile. Già in macchina, già qui dal parcheggio del palazzo di casa, sembravo un fiume in piena. Anche quando sono arrivata in ospedale lasciavo la scia per terra, mi scusavo con gli operatori. Federico rideva perché vedeva il mio imbarazzo e i medici mi rassicuravano che era normale" , ha raccontato Clarissa ai suoi fan. Poi è andata ancor di più nel dettaglio: "In tutto ciò avevo le contrazioni ogni 5 minuti, ed ero dilatata 7,5 cm e mezzo" . E infine la decisione più importante: "Avevo deciso di fare il parto totalmente naturale perché era sopportabile" .

Tuttavia, ad un certo punto, la dilatazione non era sufficiente e, visto che sarebbe potuta andare avanti con contrazioni ogni due minuti anche per due o tre ore, ha dovuto fare una scelta davvero cruciale, seppur controvoglia. "Ho resistito un’ora e poi ho detto di farmi l’epidurale. Da quel momento in poi avrei potuto fare altri dieci parti senza problemi. Da lì in poi non è sembrato nemmeno un parto. Dopo, infatti, ho fatto videochiamate senza alcun problema ai miei genitori, che erano in Italia, ero super tranquilla" , ha rivelato con un sorriso sulla bocca.

Quando è arrivato il momento finale, Clarissa Marchese ha chiamato l’infermiera e in 25 minuti la piccola Arya ha visto la luce con sei, sette spinte ben assestate. Un momento speciale, che Clarissa ha descritto con queste parole: "Quando me l’hanno messa in braccio mi ha stretto forte il ditino ed è stata la cosa più bella che mai potessi pensare di vivere nella mia vita" . E in tutto ciò, ovviamente, Federico è sempre stato al suo fianco.

Come se non bastasse, l’ex Miss Italia ha parlato anche del suo peso prima e dopo il parto, un argomento sempre molto delicato per noi donne. "Io cinque giorni prima del parto avevo preso circa 14 kg. Considerate che Arya è nata di 3,7 kg e io ho perso tantissimi liquidi, sono uscita dall’ospedale con 9 kg in meno. Stamattina mi sono pesata e sono 4 kg in più rispetto al mio peso forma. Ovviamente non faccio allenamenti, mangio bene anche perché allatto quindi ho bisogno di energia. Ma voglio dirvi una cosa al di là dei numeri: il vostro corpo sa quello che fa, non abbiate l’ansia del peso, non esagerate e cercate di mangiare sano" , questo il consiglio che ha voluto dare a tutte le neomamme.

