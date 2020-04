Claudia Gerini: "Dopo la quarantena subito un tuffo in mare"

In una intervista concessa al quotidiano Leggo, Claudia Gerini racconta come sta passando il periodo di quarantena e svela quale sarà la prima cosa che farà una volta passata l'emergenza.

L'attrice romana individua due fasi ben distinte nell'attuale emergenza sanitaria: "In un primo momento la sensazione era di incredulità per quanto di spaventoso stava accadendo nel nostro Paese e per le decisioni adottate dal Governo, nuove per tutti". "Poi si è fatta largo la speranza: che questa emergenza sia superata al più presto", aggiunge la donna con una punta di ottimismo.

Le giornate di Claudia Gerini ai tempi del coronavirus cono simili a quelle di molti altri italiani: "Aiuto mia figlia a fare i compiti, noi mamme che lavoriamo siamo sempre tanto prese e finalmente ci possiamo godere di più i figli. Poi faccio un po’ di ginnastica, chiamate con la famiglia, cucino e ho trovato anche il tempo di leggere. [...] Esco solo per andare a fare la spesa e andare in farmacia. La giornata, alla fine, vola".

Ma da questo momento di crisi, Claudia Gerini intravede anche una luce in fondo al tunnel: "Questo periodo, che a tratti può nascondere momenti di noia, è anche uno scrigno da cui tirare fuori la nostra creatività: inventiamo giochi e ricette e abbiamo anche dipinto delle magliette".

Claudia non ha dubbi sulla prima cosa che farà una volta terminato il periodo di quarantena: "Mi piacerebbe andare al mare, mi manca tanto il mare, vorrei andare su una bella spiaggia e farmi un tuffo".

Da questo periodo di emergenza, Claudia Gerini è convinta che tutti trarremo una lezione di uguaglianza e solidarietà: "Avremo imparato che siamo tutti uguali, nessuno è meglio, nessuno è peggio, non c’è ricco, non c’è povero, bianco, giallo, nero. Siamo tutti esseri umani, deboli e bisognosi di solidarietà e di conforto". "E avremo un grande bisogno di abbracci", aggiunge l'attrice.

Dopo questa crisi sanitaria ed economica, Claudia Gerini ha il forte timore che molte famiglie "rimangano indietro". Ma a prevalere è l'ottimismo e l'augurio che "l’Italia si riprenda più forte di prima". La grave prova a cui il Paese è stato sottoposto, secondo Claudia Gerini, sarà anche il motore che lo farà brillare di nuovo: "Gli italiani hanno dimostrato un forte patriottismo, le persone si stanno unendo, c’è tanta solidarietà, voglia di stare insieme e di aiutarsi, voglia di condivisione e, soprattutto, di gridare al mondo che l’Italia è un grande Paese".