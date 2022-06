Claudio Baglioni pazzo di Virginia Raffaele? Le indiscrezioni: "Lei era dietro le quinte".

L'estate non è ancora ufficialmente iniziata, ma i gossip estivi già si moltiplicano. L'ultimo riguarda la presunta love story tra Claudio Baglioni e Virginia Raffaele. Le indiscrezioni che stanno circolando nelle ultime ore - alimentate anche dall'attrice - portano a pensare che tra il cantautore, 71 anni lo scorso maggio, e l'imitatrice sia sbocciato l'amore. Gli indizi ci sono e sono disseminati sui social network.

Nelle scorse ore Virginia Raffaele ha condiviso un post sulla sua pagina Instagram. Nella foto l'attrice si mostra guancia a guancia con Claudio Baglioni e nella descrizione scrive sibillina: " Eccoci qui " (con tanto di cuoricino). L'attrice non è nuova a mostrarsi sui social in compagnia di attori e personaggi famosi con i quali collabora e lavora. Ma questa volta a suscitare curiosità sono stati gli hashtag usati dalla Raffaele. In particolare quello che cita uno degli ultimi brani di Baglioni "Uno e due", dove si parla di una conoscenza che ha stravolto e completato la sua vita. " Non so se ci sarai per sempre. Ma è da sempre che tu ci sei stata. Io non so spiegarmi ancora come Ma mi sei da subito piaciuta ", recita il brano dell'artista. Parole che per molti sarebbero dedicate proprio a Virginia Raffaele.

Ad alimentare il gossip di un presunto flirt tra i due, è stata l'opinionista televisiva Deianira Marzano, che su Instagram ha pubblicato alcuni messaggi di fan del cantautore, che svelerebbero la relazione: " Lui è stato a un suo spettacolo in teatro, lei era al concerto di lui dietro le quinte e la manager di Claudio ha commentato 'siete bellissimi'" . Nei messaggi si legge inoltre che la compagna di Baglioni non si sarebbe più vista in giro al fianco dell'artista, mentre in passato sarebbe stata presente a tutti i suoi concerti. Le voci al momento rimangono tali, visto che i diretti interessati non hanno commentato.

Che ci sia un feeling particolare tra Virginia Raffaele e Claudio Baglioni, però, è evidente e poco importa dei trent'anni di differenza di età. Nel 2019 il cantautore ha voluto l'imitatrice al suo fianco nella conduzione del festival di Sanremo. E da allora la stima reciproca non sarebbe mai svanita. L'occhio antento dei fan e dei curiosi, però, ha intravisto altro dietro alla loro complicità e chissà che questa estate 2022 non regali sorprese.