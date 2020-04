Clizia attacca Patrick e il web insorge: "Per colpa tua, Paolo non vincerà il Gf Vip"

Le parole di Clizia Incorvaia su Patrick Ray Pugliese e il suo ruolo nella casa del Grande Fratello Vip hanno sollevato una grossa polemica sui social, dove molti utenti hanno puntato il dito contro la ex gieffina accusandola di essere la causa della mancata vincita di Paolo Ciavarro.

A pochi giorni dalla finalissima durante la quale Alfonso Signorini decreterà il vincitore della quarta edizione del reality show, Clizia ha rilasciato alcune dichiarazioni sui concorrenti ancora in gara, lasciando sfuggire una annotazione su Patrick. Ray Pugliese, già protagonista di due passate edizioni del Gf Vip, è stato definito dalla Incorvaia una sorta di “autore del programma”.

“ Lui è un mezzo autore, ha fatto il Grande Fratello 200 mila volte è normale che sappia il gioco – ha detto la ex gieffina a Comingsoon - . Io manco sapevo se le telecamere mi riprendevano, io il Grande Fratello lo avevo visto tanti anni fa quindi non sapevo proprio di cosa stessimo parlando. Tutti quelli che stanno ancora in Casa hanno una bella strategia, sono tutti giocatori, gente che ha già partecipato ad altri reality. Tranne Paolo, sono tutti giocatori ”.

Queste parole, dunque, sono apparse ai fan di Patrick come un vero e proprio attacco da parte della Incorvaia e, in rete, si sono moltiplicati i commenti negativi nei confronti della donna. Supportato da un’ampia fanbase, infatti, Ray Pugliese è molto sostenuto ed individuato come uno dei potenziali vincitori del Gf Vip. Grande amico di Ciavarro, Patrick potrebbe ambire al podio proprio insieme all’amico ma, secondo qualcuno, le parole di Clizia potranno ribaltare la situazione.

L’attacco a Ray Pugliese, infatti, potrebbe portare i fan di quest’ultimo a non votare a favore di Paolo per la finale e, per colpa di Clizia, Ciavarro si perderebbe questa grande opportunità. “Tutti ci auguravamo un degno epilogo per questo Gf Vip con Paolo e Patrick abbracciati a spegnere le luci e la Signora Clizia Incorvaia, per mania di protagonismo, ci ha dovuto rovinare anche questo sogno volendoci mettere uno contro l’altro, ma perché?!”, ha commentato un utente, “Mi sa che come Licia è uscita per via della Eboli, Paolo non vincerà per via di Clizia...Anche lei che si diletta a spu....are Patrick, bene!”, si continua a leggere in rete.

Ma sta Clizia lo sa che se fa così il suo Paolo il #gfvip non lo vince? Ma nessuno che pensi ai fattacci propri e a limitarsi ad elogiare il proprio preferito

sempre a denigrare...

Patrick nei suoi 200mila GF non ha MAI iniziato una storia d’amore finta per strategia! https://t.co/sZQT4Oz51q — Giuseppe Migliore (@peppe_migliore) April 6, 2020

Ma fa rabbia



Tutti ci auguravamo un degno epilogo per questo #gfvip con PAOLO e PATRICK abbracciati a spegnere le luci e la Signora Clizia Incorvaia, per mania di protagonismo, ci ha dovuto rovinare anche questo sogno volendoci mettere uno contro l’altro, ma perché?! #gfvip — Giuseppe Migliore (@peppe_migliore) April 6, 2020