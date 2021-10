Coco Chanel & Igor Stravinsky è il film diretto da Jan Kounen che andrà in onda questa sera alle 23.30 su La7. La pellicola è tratta dal romanzo Coco & Igor, scritto da Chris Greenhalgh, autore che ha collaborato anche alla sceneggiatura del film. Inoltre per la realizzazione di Coco Chanel & Igor Stravinsky l'azienda Chanel e il suo direttore artistico Karl Lagerfeld hanno dato alla produzione l'accesso agli archivi dell'azienda e all'appartamento di Coco Chanel, la famosa stilista che ha rivoluzionato il mondo della moda femminile.

Coco Chanel & Igor Stravinsky, la trama

L'anno è il 1913 e Parigi è sempre più il teatro del successo di Coco Chanel (Anna Mouglalis), che con il suo marchio di alta sartoria sta avendo un successo senza uguali. Per la donna anche la vita sentimentale sembra andare nella giusta direzione: Coco Chanel è infatti legata a Boy Capel (Anatole Taubman), con il quale vive una storia d'amore appassionata e piena di felicità. Con un ottimo lavoro e un uomo che ama Coco Chanel si gode la vita, andando spesso a teatro. Una sera, presso il Théàtre des Champs-Élysées, assiste allo spettacolo La sagra della primavera, composta da Igor Stravinsky (Mads Mikkelsen). Sebbene il pubblico parigino non sia pronto ad accettare l'opera troppo anticonformista, Coco ne rimane invece piacevolmente colpita. La storia si sposta poi sette anni più avanti, nei ruggenti anni '20 parigini che hanno lasciato un vero e proprio marchio nella moda internazionale. Coco Chanel è all'apice del successo, la sua casa di moda non ha rivali: eppure la donna vive uno dei periodi peggiori della sua vita, visto che il suo amato Boy ha perso la vita improvvisamente. Ed è a questo punto che le strade di Coco Chanel e Igor Stravinsky - rifugiato politico, senza un soldo e costretto a combattere la malattia della moglie - si incrociano di nuovo.

La tragica storia di Coco Chanel

Coco Chanel nacque a Saumur, in Francia, nel 1883 con il nome di Gabrielle. La sua infanzia, però, venne immediatamente devastata dalla morte dei genitori, che la portò a entrare in orfanotrofio a soli dodici anni. Tuttavia la ragazza aveva due grandi passioni: il cucito e la musica. Come riporta la rivista francese Elle, Coco aveva imparato a cucire grazie all'aiuto di sua zia e cominciò a lavorare nel mondo della moda ricoprendo il ruolo di sarta in un piccolo negozio che realizzava sia capi d'abbigliamento sia corredi. Nel 1907 sentì il richiamo della scena e cominciò a cantare nei bar e nei caffé a Vichy: è in questa fase della sua vita che si guadagna il soprannome di Coco, dal momento che era famosa per cantare la canzone Qui qu'a vu coco sur le Trocadéro? Ed è sempre grazie a queste esibizioni nei locali che Coco Chanel conoscerà quello che diventerà il suo mecenate, Etienne Balsan, che la introdurrà non solo alla vita mondana, ma le farà conoscere anche Boy Capel, che sarà il grande amore della stilista.

Come riporta Bon Culture, Arthur "Boy" Capel era un ex giocatore di polo che si era fatto un nome nell'industria del carbone. Tra Coco e Boy fu quasi amore a prima vista, tanto che fu lo stesso Capel a finanziare l'apertura della prima vera boutique di Coco Chanel, che all'epoca si chiamava Chanel Modes. Tra i due c'era una forte complicità, dettata anche da interessi comuni, come quello per la numerologia che diede a Coco Chanel l'idea di titolare i suoi profumi con i numeri, come il famosissimo Chanel N.5. Sembre Bon Culture sottolinea che esiste una teoria secondo la quale le due C incrociate che rappresentano il logo di Chanel non stiano a indicare nome e cognome della stilista, ma l'unione tra Chanel e Capel. Un'unione che poteva solo essere formale, perché le convenzioni dell'epoca vedevano sotto una cattiva luce i matrimoni tra persone di estrazione sociale diversa. Tant'è che alla fine Capel si sposò con l'aristocratica Diane Lister Wyndham sebbene Coco Chanel rimase comunque la sua amante. La storia d'amore tra Coco Chanel e Boy Capel si concluse bruscamente il 22 dicembre 1919, quando l'uomo perse la vita in un incidente stradale lngo la strada per canne.