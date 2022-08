"Colpo in testa, botte e pistola in bocca...". Così Brumotti ha inseguito i rapinatori

Vittorio Brumotti si trova ancora in America, nonostante la disavventura che l'ha visto protagonista a Venice, quartiere di Los Angeles. Il popolare inviato di Striscia la notizia ha scelto gli States per un periodo di vacanza e per girare nuovi video a bordo della sua bicicletta. Qui, Brumotti è stato aggredito da un gruppo di ragazzi di colore, che l'hanno rapinato e gli hanno infilato una pistola in bocca. Tanta la paura per Vittorio Brumotti, soprattutto perché l'inviato si trovava in vacanza con la compagna e alcuni amici.

Nell'intervista rilasciata a la Stampa, Brumotti ci tiene a specificare: " Non un’aggressione ma una rapina a mano armata. C’è chi va dallo psicologo per queste cose... Il sottoscritto purtroppo è abituato a subire fatti simili ". Infatti, i servizi dell'inviato di Striscia la notizia si caratterizzano per la pericolosità delle zone in cui Brumotti opera, solitamente le piazze di spaccio più calde del Paese, ma quanto accaduto a Los Angeles non gli era mai successo in Italia: " Mi hanno rapinato, malmenato, puntato la pistola in bocca e dato un colpo in testa con un’altra pistola, ma ho avuto la prontezza di inseguire gli aggressori per 500 metri fino a che hanno perso la pistola e un telefono, che sono riuscito in un secondo momento a recuperare ".