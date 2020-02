Sanremo, la Clerici si commuove: "Per me è stato un anno difficile"

Il Festival di Sanremo non è solo musica, esibizioni e polemiche. La kermesse canora rappresenta anche e soprattutto un momento di grande emozione per gli artisti e le personalità coinvolte. In attesa della quarta serata del festival, in quel di Sanremo si è svolta la classica conferenza stampa, a cui era presente Antonella Clerici. La celebre e amatissima conduttrice delle reti Rai, sarà una delle donne che affiancherà Amadeus nella semi-finale della kermesse canora. Un ritorno in grande stile per la famosa showgirl dopo un anno in cui è stata praticamente assente dalle scene e, soprattutto, dai programmi Rai. E proprio per questo motivo la Clerici non riesce a trattenere le lacrime e si commuove durante la conferenza stampa.

Antonella Clerici al suono delle parole del direttore di Rai Uno, Stefano Coletta, più volte si è tamponata il viso e gli occhi sperando di poter nascondere le lacrime, ma così non è stato. "Ritengo che sia una bestemmie che Antonella Clerici non stia lavorando da tempo su Rai Uno – esordisce -. È una donna autorevole e credo che debba presto tornare in tv e alla conduzione di uno show. Lei è autorevole, è coraggiosa e autentica. Non ha mai creato filtri nelle sue conduzioni – e aggiunge -. Il motivo? Forse è un asset dell’ammiraglia, anche se ora per ora ci siamo parlato molto velocemente. Lei è sempre stata gentile con me negli anni in cui ho diretto il Rai3. Vorrei costruire attorno a lei qualcosa di bello, sorprendente e innovativo". E alle dichiarazioni del direttore sono susseguite quelle della Clerici che, con il cuore colmo di gioia, ha ringraziato Coletta per le belle parole che le ha rivolto. "Le mie sono lacrime di gioia – afferma -. Scusate, ma ho avuto un anno difficile. Avevo proprio bisogno di sentire queste parole".

Per Antonella Clerici questa è la terza conduzione. Ha affiancato Paolo Bonolis nel 2005 e ha condotto il Festival del 2010. È stata la regina dei fornelli di Rai Uno, prima di sparire letteralmente dai palinsesti tv. In molti hanno ipotizzato che alla radice ci fossero divergente politiche con Teresa De Santis, ma i rumor non sono stati mai del tutto confermati.