Quella nostalgia per De Martino: Belen si commuove a Tu si que Vales

Ancora grandi emozioni nella puntata di sabato 14 novembre di Tu si que Vales. Il talent show di Canale 5 continua a macinare un consenso dopo l’altro, conservando la sua miscela di lacrime e risate che inevitabilmente è diventato poi il suo marchio di fabbrica. Al timone di un programma che è diventato ormai un cult per il sabato sera ci sono Maria De Filippi, Rudy Zerbi e Teo Mammuccari (almeno nella formazione di queste ultime settimane) e con Sabrina Ferilli nella Giuria Popolare. E l’iconica Belen Rodriguez è lì dietro le quinte che, con la sua bellezza e la sua semplicità, accompagna i talent sul palco e li coccola prima della performance. Ma anche lei partecipa attivamente alle vittorie e le sconfitte di chi si mette in gioco a Tu si que Vales. Proprio nella puntata che è stata trasmessa nel sabato appena passato, la showgirl si è commessa nell’ammirare la performance di Martin e sua figlia Elisa, bambina di appena 5 anni.

Belen Rodriguez è come se fosse stata colpita da una specie di "effetto nostalgia" nel vedere padre e figlia lanciarsi in acrobazie sul parco del talent. Durante l’esibizione, la showgirl è come se tra Martin e Elisa avesse rivisto l’affetto che c’è tra suo figlio Santiago e Stefano De Martino. E, proprio per questo motivo, non è riuscita a contenere le lacrime. Ma, si sa: le emozioni nel programma di Canale 5 sono all’ordine del giorno. I due concorrenti hanno stupito tutti, non solo Belen Rodriguez. L’acrobata del Cirque du Soleil ha portato in scena un’esibizione molto toccante sulle note di "A modo tuo", brano di Elisa. E il feeling tra padre e figlia è innegabile. Il pubblico e giudici sono rimasti con il fiato sospeso, tanto è vero che la performance è stata premiata con il 97% dei voti della giura popolare e con il plauso di Maria De Filippi che si congratula personalmente con la bambina.

Ma a colpire, oltre questa bellissima performance, è stata la storia che Martin ha raccontato ai giudici e, proprio questo dettaglio, ha colpito nel profondo la Belen Rodriuguez. L’artista infatti non è la prima volta che tenta la fortuna al programma di Canale 5. 6 anni fa ha partecipato con la compagna e attuale mamma di Elisa, e la piccola era ancora nel pancione. “Tornare qui è stata un’emozione fortissima”, racconta Martin. Oltre alla commozione della Rodriguez, la puntata di Tu si que Vales ha visto anche il ritorno di Gerry Scotti che ha partecipato da casa.