"Vai al parco durante il lockdown?". È bufera sulla passeggiata di Belen

Ci risiamo. Sono passati sette mesi dall'ultimo lockdown ma le brutte abitudini non sembrano essere cambiate. Ancora una volta i social network diventano il luogo prediletto per spiare e puntare il dito contro chi viola presumibilmente la quarantena. Un déjà vu che nelle ultime ore ha colpito Belen Rodriguez, rea (secondo qualcuno) di aver trasgredito alle vigenti restrizioni imposte dall'ultimo dpcm.

La conduttrice di Tu si que vales nelle scorse ore ha pubblicato sulla sua pagina Instagram alcuni scatti della domenica trascorsa insieme al figlio Santiago. Un pomeriggio spensierato passato in un parco vicino alla sua abitazione milanese. Ma le fotografie condivise sul web da Belen Rodriguez con i suoi fan hanno attirato ledi alcuni seguaci, secondo i quali la showgirl argentina avrebbe violato il lockdown. "", le ha scritto un utente sotto il suo ultimo post social. Una precisazione, piccata e pungente, che ha aperto una discussione feroce sullo spostamento di Belen e sulla quale anche lei ha deciso di intervenire.