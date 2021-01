C'è aria di ritorno di fiamma fra Pago e Serena Enardu

La storia d’amore tra Pago e Serena Enardu? Ancora non è detta l’ultima parola. Nonostante i litigi, le lacrime, le accuse e le "bagarre" sui social, pare che la coppia di Temptation Island stia per scrivere un nuovo capitolo della loro tormentata love story. Non si tratta di un vero e proprio ritorno di fiamma, ma i due stanno cercando di mettere insieme i cocci della loro relazione. A parlare è proprio Serena Enardu. L’influencer sarda, che ha trovato successo grazie a Uomini & Donne, in una serie di video che ha pubblicato sul suo profilo Instagram, ha raccontato quello che sta accadendo tra lei e Pago.

La coppia, qualche mese fa, nonostante gli sforzi, aveva deciso di chiudere la loro relazione una volta per tutto. È stato Pago che in un’intervista rilasciata al settimanale di Signorini aveva confermato la rottura. Entrambi hanno preso strade diverse, ma i rapporti si sono mantenuti molti civili. E ora, a sorpresa, la Enardu compare in video e aggiorna i fan sulla sua situazione sentimentale. La soap-opera continua e questa volta c’è un bel colpo di scena. "Pago ed io abbiamo cominciato a sentirci, di nuovo – esordisce l’influencer –É successo da poco e volevo parlare con voi di questa cosa. Sono stata io che ho iniziato il percorso di riavvicinamento. E insieme abbiamo deciso di non dare nessun nome o etichetta a questo riavvicinamento, perché è un vero e proprio esperimento che abbiamo voluto fare su di noi – aggiunge -. Abbiamo cercato di analizzare quello che è successo e di prendere il meglio di quei momenti che abbiamo vissuto insieme, analizzando tutto nei dettagli. Sia nelle cose importanti che nelle cose effimere".

Secondo le parole di Serena Enardu, con Pago non si tratta di un ritorno di fiamma ma più che altro di "riavvicinamento soft". Infatti, durante la sua confessione a cuore aperto, ammette che entrambi "hanno deciso di partire da lì per capire in quale modo si potrebbe evolvere la loro unione e salvare un rapporto che è stato fondamentale". Un amore travagliato, che potrebbe essere arrivato a una svolta? Questo solo il tempo può dirlo. Sia Pago che Serena, più e più volte, hanno confermato che stare lontani è stato un dolore troppo grande da affrontare. Forse, proprio questo dolore è stata la miccia che ha innescato il riavvicinamento.

In quei video, poi, la Enardu tiene a specificare che sia lei che Pago "non hanno mai strumentalizzato la loro storia a fine di trovare un momento di visibilità". Non resta che attendere i risvolti sulla questione.