Sulla torta spunta una svastica: Serena Enardu nella bufera

Serena Enardu era da qualche tempo lontana dalle cronache. Finita l'onda lunga della partecipazione a Temptation Island nel 2019 e al Grande Fratello Vip quest'anno, dell'influencer si erano un po' perse le tracce. L'eco della sua storia d'amore tormentata con Pago, finita nel resort in Sardegna, rinata nella casa di Cinecittà e poi nuovamente giunta al capolino tra proclami, interviste, attacchi social e quant'altro si è ben presto esaurita. Certo la Enardu non pensava di tornare alle cronache in questo modo, sull'onda della polemica per una foto scattata durante una festa di compleanno e condivisa sui suoi profili social.

Serena Enardu è tornata a vivere in Sardegna e con lei c'è l'inseparabile sorella gemella Elga. Entrambe sono molto attive su Instagram, dove condividono molto spesso i video delle loro giornate sulle storie. Hanno entrambe un ottimo seguito di follower e, quindi, una buona visibilità su Instagram, soprattutto Serena grazie alle partecipazioni ai più seguiti reality di Canale5. Poche sere fa, le due hanno partecipato alla festa di un'amica, un compleanno allegro e divertente in un ristorante di Cagliari. Era una festa tra amici, puntualmente documentata sui social dai presenti. Inevitabilmente, a fare più clamore sono state le storie condivise dal Serena Enardu, che tra i video ha pensato bene di pubblicare anche il momento della torta. Nulla di sbagliato, se non fosse che tra le decorazioni della torta di compleanno dell'amica delle Enardu faceva bella mostra di sé una bandiera recante la svastica nazista.