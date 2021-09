"The coolest man, il più cu...": incredibile gaffe della giornalista in tv

Gaffe che lascia il segno quella di Iman Sabbah, corrispondente Rai da Parigi. In collegamento per Rai News 24, la giornalista è stata chiamata a commentare la morte dell'attore Jean Paul Belmondo, scomparso ieri all'età di 88 anni. Nel riportare le parole lasciate da un altro grandissimo artista come Quentin Tarantino, Iman Sabbah ha detto: " The coolest man, il più culo... ". Uno scivolone inaspettato nella traduzione delle parole del regista, del quale si è immediatamente accorta la stessa giornalista.

Per dovere di cronaca, infatti, è giusto riportare che Iman Sabbah si è corretta in tempo reale, rettificando immediatamente le sue stesse parole. Una gaffe che ha strappato una risata alla stessa corrispondente Rai da Parigi, che non è riuscita a rimanere seria dopo lo scivolone. Nulla di grave per Iman Sabbah, che ha poi continuato a lavorare mettendosi immediatamente alle spalle l'inconveniente dello scivolone, riprendendo subito il filo del suo discorso. Iman Sabbah è un volto noto per i telespettatori di Rai News 24. È una delle corrispondenti estere dalla Francia, che periodicamente aggiorna sui principali fatti di cronaca del Paese d'Oltralpe.

Inevitabile che la gaffe della giornalista diventasse virale sui social, anche grazie alla ricondivisione sulle proprie pagine di alcuni dei principali profili di satira e spettacolo del web. In pochi minuti la gaffe di Iman Sabbah ha fatto il giro del web, diventando la clip più vista del giorno. Tantissimi i commenti a margine della gaffe, inaspettata quanto inusuale.

Sono i rischi del mestiere, nei quali si incorre quando meno ce lo si aspetta e ai quali non esiste rimedio, se non sorridere, magari scusarsi, e proseguire cercando di non perdere la concentrazione, Iman Sabbah è una giornalista naturalizzata italiana, nata a Nazareth in Palestina nel 1977. Dal 2003 lavora nei programmi di informazione Rai, per la quale conduce telegiornali e programmi di informazione, oltre a essere corrispondente estera per Rai News e Rai Med.

La notizia della morte di Jean Paul Belmondo ha colpito il mondo intero, nonostante da qualche anno uno dei più grandi attori del Novecento si fosse ritirato a vita privata. A informare della sua scomparsa, mediante una nota diffusa dall'agenzia francese France Press, è stato l'avvocato di famiglia: " "Da qualche tempo era molto affaticato. Si è spento serenamente ".