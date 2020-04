Per Corona è un errore il figlio con la Moric? Lei risponde: "Io invece ti ringrazio"

La storia tra Fabrizio Corona e Nina Moric è una di quelle che hanno scritto pagine indelebili del gossip italiano. Bellissimi, ricchissimi e sfrontati, sono stati per anni sulla cresta dell'onda. Una relazione vissuta sempre sul filo degli eccessi, che ha appassionato e fatto sognare milioni di persone. Sono passati tantissimi anni da quei giorni, che ora sono solo ricordi impolverati, appannati da quello che sono oggi i due protagonisti. Da quella grande storia d'amore, coronata dal matrimonio, è nato Carlos Maria, un ragazzone che oggi ha 17 anni e che sembra abbia preso i lati migliori del carattere di entrambi.

Amato da entrambi, oggi Carlos Maria riesce a vivere entrambi i genitori dopo anni di sofferenze. Il ragazzo è spesso protagonista sui social di entrambi i genitori, che da qualche anno sembra abbiano trovato un nuovo equilibrio nei loro rapporti. Vecchie ruggini e rancori sono stati messi apparentemente da parte, tanto che Nina Moric e Fabrizio Corona si fanno vedere sempre più spesso insieme. L'armonia ritrovata tra l'ex modella e l'ex re dei paparazzi ha dato adito a più di un pettegolezzo, tanto che nella Milano che conta si sussurra di un possibile ritorno di fiamma tra i due. Lei è da poco single dopo essersi lasciata con Luigi Mario Favoloso in modo talmente burrascoso che adesso l'imprenditore risulta indagato. Fabrizio Corona, dopo la fine della relazione con Silvia Provvedi, non ha ufficializzato nessun'altra relazione se non qualche brevissimo flirt. I presupposti di una possibile riaccensione dell'amore, quindi, sembrano esserci tutti.