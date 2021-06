Corona ha una "baby" fidanzata. Goria: "Io faccio sesso 5 volte al giorno"

Se lo dice il re dei paparazzi allora non si tratta di rumor. " È la mia fidanzata, la mia convivente ", così Fabrizio Corona ha motivato la presenza di Sophie Codegoni nella sua casa, dopo un controllo a sorpresa della polizia. L'ex di Nina Moric si è visto piombare in casa gli agenti dopo una segnalazione dei vicini di casa per schiamazzi notturni. Durante le concitate fasi di accertamento - tutte rigorosamente riprese dai cellulari e postate sul profilo Instagram dell'ex re dei paparazzi - Fabrizio ha motivato la presenza dell'ex tronista di Uomini e donne in quanto sua compagna. La Codegoni, 20 anni, è fresca di rottura con Matteo Ranieri, il corteggiatore che aveva scelto nel programma di Maria De Filippi. Nel dating show di Canale 5 lei si dichiarava a caccia dell'amore vero. Tante parole, tante promesse, ma dopo la breve frequentazione con Matteo, sembra aver ripiegato sul navigato Corona. Ventisette gli anni di differenza tra i due. Chissà Asia Argento cosa ne penserà.

Sono invece trentuno gli anni di differenza tra Vera Miales e Amedeo Goria. Il giornalista sembra aver ritrovato l'amore accanto alla modella moldava di 36 anni e al settimanale Nuovo ha fatto piccanti rivelazioni sulla loro vita intima (semmai ce ne fosse bisogno). Nonostante i 67 anni, l'ex marito di Maria Teresa Ruta sembra puntare tutto sul sex appeal con la giovane compagna e guai a parlare di calo della libido: " Tra noi c'è una grande attrazione ed è successo anche che abbiamo fatto l'amore cinque volte in un solo giorno. Posso ritenermi fortunato perché l'età non ha intaccato la mia virilità. Sento l'impulso di conquistarla e sedurla ". E come recitava una famosa pubblicità, Goria ha calato anche l'asso da novanta nell'intervista: " Toglietemi tutto ma non la possibilità di tradire! ". Ah, le corna....