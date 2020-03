Il coronavirus colpisce Chiambretti. Positiva anche la madre Felicita

Piero Chiambretti positivo al coronavirus. Il popolare conduttore avrebbe effettuato il tampone per un controllo risultando positivo al Covid-19. Sarebbe ricoverato all'ospedale Mauriziano di Torino. Lui è il secondo volto noto Mediaset ad aver contratto il virus, dopo l'annuncio di una settimana fa di Nicola Porro. Il programma da lui condotto era già stato sospeso circa una settimana fa da Mediaset, che aveva preferito ridurre le produzioni di intrattenimento puro per dedicare maggiori energie alla cronaca e all'informazione. CR4-La Repubblica delle donne, il programma di opinione di Rete4, prevede la presenza in studio di numerosi ospiti, che di puntata in puntata commentano i fatti salienti dell'attualità e dell'informazone.

Insieme al popolare conduttore è risultata positiva anche la sua anziana madre Felicita, per la quale l'età avanzata potrebbe causare qualche complicanza in più. Al momento non sono state rese note le condizioni di salute di Piero Chiambretti ma la notizia è stata diramata pochi minuti fa dal sempre informato sito Dagospia, ripresa da tweet fatto da Vladimir Luxuria, cancellato poco dopo. In attesa di conoscere ulteriori dettagli sulla salute di Piero Chiambretti, ci si interroga su quali possano essere le misure assunte dall'azienda. Sono decine le persone che ogni settimana hanno affollato lo studio di Chiambretti nel centro di produzione televisiva Mediset di Cologno Monzese, presenze fisse che hanno colorato per diverse settimane il mercoledì sera di Rete4. Tra loro ci sono Alfonso Signorini e Cristiano Malgioglio, per esempio, ma anche Lory Del Santo, Francesca Barra, Ambra Lombardo e Iva Zanicchi. Nell'ultima puntata è stata ospite Michelle Hunziker. Ma ci sono state anche Clizia Incorvaia, Jessica Notaro e Vittorio Sgarbi.

Il conduttore ha effettuato il tampone nelle scorse ore, probabilmente perché sintomatico o perché ha saputo di aver avuto contatti con persone che hanno sviluppato il coronavirus. Sebbene questa notizia non implichi nuovi movimenti nello scacchiere dei palinsesti televisivi, visto che Mediaset già aveva sospeso il programma di Piero Chiambretti, la sua positività preoccupa per il numero di persone con le quali il conduttore sarebbe potuto entrare in contatto negli ultimi giorni.

Per il momento dall'ufficio stampa di Piero Chiambretti e del programma non sono stati rivelati ulteriori dettagli, quindi si tratterebbe solo di un'indiscrezione, in attesa di conferme o smentite da parte del diretto interessato o del suo staff. La sospensione fatta Mediaset per motivi che in principio esulavano dalla stretta correlazione per i contagi da coronavirus è stata lungimirante. Ha impedito di esporre al rischio di contagio ulteriori ospiti che si sarebbero presentati nelle puntate successive.