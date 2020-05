Allarme sui Covid party, Bizzarri contro Burioni: "Potrebbe essere un'idea"

La fase due è iniziata da meno di una settimana nel nostro Paese ma il clima di caos regna sovrano. Tra le notizie che si rincorrono sull'efficacia dei vaccini per il coronavirus e delle cure sperimentali. Tra i pareri discordanti e spesso opposti dei virologi che si contraddicono gli uni con gli altri, gli italiani ci mettono anche del loro, non utilizzando le mascherine (o utilizzandole nel modo sbagliato) e non rispettando il distanziamento sociale. L'immunità di gregge è una chimera nel nostro Paese e anche se in questo caso il detto mal comune mezzo gaudio non può essere di conforto, guardando al di là dei nostri confini, non sembra che altrove le cose vadano molto meglio che da noi.

Il coronavirus ha assunto da quasi due mesi il rango pandemico e anche se la curva dei contagi si sta appiattendo ovunque, l'allerta è comunque massima, anzi, è ancora più alta per evitare i contagi di ritorno. Eppure, negli Stati Uniti pare che ci siano dei gruppi che organizzano i Covid party. Si tratta dell'ultima follia di moda in America, più precisamente nello Stato di Washington, dove le persone pare si riuniscano con l'intento di ammalarsi e acquisire l'immunità. Questo è l'allarme lanciato dal Dipartimento per la salute, che ha sottolineato come questi assembramenti possano rappresentare un forte pericolo per tutta la comunità in piena pandemia. Tutto questo avviene in uno Stato che ha finora registrato 15mila casi di infetti da coronavirus, con oltre 800 morti. Il ministro della salute ha messo in guardia dalle conseguenze, ricordando la potenzialità letale del virus, ma sembra che i suoi appelli siano caduti nel vuoto.

Questa pratica si rifà a quella delle nonne, che in passato facevano deliberatamente entrare in contatto i bambini con altri affetti da varicella, prima che venisse individuato il vaccino, in modo tale da acquisire l'immunità. Ma questa è una pratica altamente pericolosa, soprattutto con il coronavirus, che affligge l'essere umano in forme e modalità molto differenti tra loro. Su questi aspetti ha messo in guardia il virologo Roberto Burioni, pubblicando questa mattina un tweet molto chiaro: " Non fatelo per carità. " Le parole dell'esperto sembrano trasmettere in senso di angoscia per quelle che potrebbero essere le conseguenze di simili azioni. Per sdrammatizzare la situazione è intervenuto il comico Luca Bizzarri, che con il suo tweet ha scatenato le polemiche. " Guarda che invece potrebbe essere una soluzione, doc. Pensaci bene. " Chiaro l'intento ironico e dissacrante dell'attore genovese, che tuttavia con il suo nutrito gruppo di seguaci rischia di essere preso troppo sul serio. " Hai 1 milione e mezzo di followers. Se tutti seguissero il tuo consiglio, anche con solo l'1% di mortalità, ne manderesti a morire 15 mila. Hai una responsabilità enorme per quello che dici. La testa cosa te l'hanno data a fare? ", si chiede un utente, che sottolinea come sia pericoloso ironizzare su temi di questa portata, quando c'è in gioco la vita delle persone.