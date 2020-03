Coronavirus, compleanno in quarantena con amici per Corona ma i social si ribellano

Per Fabrizio Corona, che in questo momento si trova agli arresti domiciliari nella sua nuova casa milanese, l'imposizione della quarantena per decreto non dovrebbe avere ripercussioni più restrittive nella sua vita. Uscito dal carcere, dopo aver trascorso un periodo in una clinica in provincia di Monza e un altro in un hotel del capoluogo lombardo, Corona ha potuto riappropriarsi del suo angolo in cui ultimare la pena inflitta. In questi giorni, l'ex re dei paparazzi ha compiuto 46 anni e per lui è stato solo un altro dei tanti compleanni trascorsi in un regime di libertà limitata, anche se ha potuto godere della vicinanza della sua famiglia più stretta, la moglie e il figlio Carlos Maria.

È stato lo stesso Fabrizio Corona a condividere sui social questo evendo, pubblicando un video che lo vede insieme a Nina Moric e al ragazzo. " C'è poco da festeggiare. Una soffertissima, piccolissima libertà. C'è poco da festeggiare, in questo momento bisogna pensare agli altri. E io oggi penso e proteggo l'unica famiglia che mi è rimasta, mia moglie e mio figlio ", scrive Fabrizio Corona sotto un video che testimonia il momento. Rigorosamente a petto nudo, con i duatuaggi in vista, con Nina Moric alla sua sinistra e Carlos Maria alla aua destra, Corona ha soffiato sulla candelina della torta. Si vede un'altra persona che entra nell'inquadratura e che porta il dolce in tavola, in più qualcun altro sta riprendendo la scena. Nella stanza, però, c'è anche qualcun altro, come si può intuire dal gesto di Fabrizio Corona. Pare, inoltre, che Fabrizio Corona avesse pubblicato altri video sul suo profilo, nei quali si vedevano anche altre persone ma che, dopo la rivolta social, queste clip siano sparite.

Ma quello tra Fabrizio Corona e Nina Moric è un amore ritrovato? Non è dato saperlo, anche se i due appaiono molto complici e in armonia. Nina e Fabrizio hanno ritrovato un equilibrio solo qualche anno fa, a distanza di molto tempo dal loro divorzio. Carlos Maria li unisce e li unirà per sempre e probabilmente la loro è stata una scelta di coscienza nei confronti di un ragazzo che nella sua vita ha già vissuto diversi momenti poco piacevoli. Alla soglia dei 50 anni, Fabrizio Corona deve scontare ancora diversi anni di pena inflittagli dal tribunale di Milano, che per lui ha scelto la reclusione domiliare per l'incompatibilità delle sue condizioni di salute con la vita carceraria. L'ex re dei paparazzi si è detto cambiato rispetto al passato e sta cercando di dimostrarlo. Nina Moric, invece, è stata di recente al centro di una polemica con il suo ex Luigi Mario Favoloso, dalla quale sono nate accuse e reciproche denunce. Probabilmente la modella croata ha ritrovato in Fabrizio Corona il porto sicuro in questo periodo di burrasca.