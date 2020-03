Coronavirus, Cristiano Malgioglio contro l'indifferenza verso l'Italia: "Sensibilità zero"

Sono giorni difficili quelli che è costretta a vivere l'Italia per via della pandemia di Coronavirus, che sta mettendo in ginocchio il sistema sanitario nazionale. E che purtroppo continua a registrare significativi aumenti di casi di contagio e morti accertati in Italia. Questo alla luce dei dati forniti dalla Protezione civile e aggiornati all'11 marzo. Secondo cui, si sono totalizzati 12.462 casi di contagio e 827 morti. Dei numeri quest'ultimi che destano molta preoccupazione e non solo per la gente comune. Tra i personaggi pubblici, c'è chi come Laura Pausini si è detta virtualmente vicina agli italiani che stanno combattendo contro il patogeno restando a casa, in ottemperanza a tutte le disposizioni governative stabilite per la prevenzione dell'insorgenza di nuovi casi di contagio dal Covid-19. Chi come Sharon Stone ha destinato un abbraccio da lontano al Bel Paese, invitando gli italiani all'unione e all'ottimismo. E chi, invece, ha voluto riportare di suo pugno in rete un messaggio patriottico e al contempo di contestazione, in cui viene stigmatizzata fermamente e in generale la mancata solidarietà da parte del resto del mondo nei riguardi dell'Italia che sta emergendo in questi difficili giorni di piena emergenza sanitaria. Parliamo di Cristiano Malgioglio.

L'ex protagonista del Grande fratello vip nonché opinionista televisivo ha, infatti, scritto un tweet al vetriolo, dedicato agli italiani e in cui lo stesso menziona la regina del Pop, Madonna, e la cugina, Lady Gaga: "Nessuna solidarietà per il nostro Paese da parte di @Madonna, @ladygaga e di molti altri artisti di origine italiana , per quello che sta causando il #conavirus . Complimenti... Sensibilità zero".

E a margine delle durissime parole lanciate dal paroliere in rete, sono giunti molteplici messaggi da parte degli utenti. "Si dice che Gaga abbia donato 500K dollari alla ricerca -si legge in un tweet riportato in difesa di Lady Gaga-. Non devono per forza farsi sentire attraverso i social o render pubblica la loro beneficenza; e fece lo stesso quando ne donò 1 milione per il terremoto di Amatrice". Poi, si leggono anche parole positive sul conto di Madonna: "Scusate, ma che c'entra? Madonna quando c'è stato il terremoto in Abruzzo fece una donazione importante, e manco c'è mai stata al paese dei nonni. Se il virus fa un macello negli Usa (lo farà), mi sa tanto che quei soldi li doneranno lì, che stanno in mano a Cristo con la sanità". Infine, non mancano parole di supporto destinate all'Italia, che fanno eco al messaggio di "Queen Malgy": "Credo che il concetto sia questo: vai a vantarti per mari e monti di avere origini italiane, quasi ci monti una carriera su e poi, quando il Paese a cui dici di appartenere soffre, te ne freghi altamente".