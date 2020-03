Coronavirus e balconi: Katy Perry, Madonna e altri vip cadono nella bufala

Katy Perry segue Madonna e cade nello scherzo dei “bufalari” social.

Ha sortito il suo effetto la burla messa in atto da un utente, che ha voluto prendere in giro le star facendo credere loro che sui balconi italiani, durante la quarantena da coronavirus, si stesse cantando le hit di queste celebri artiste.

Stando a quanto riporta il Sun, una clip che mostrava un gruppo di vicini di casa in un quartiere di Napoli è stata riutilizzata sovrapponendo l’audio originale - in cui venivano intonati dei cori da stadio per risollevare il morale in seguito alla quarantena - all'audio di celeberrimi brani di Katy Perry e Madonna. Perry è stata la prima a cascarci, quando ha scoperto il video in cui sembrava che delle persone intonassero “Roar” al balcone. “ Non si può spezzare lo spirito umano - ha scritto la cantante, condividendo il videoclip - Siamo uniti in questo ”.

In questi giorni si è parlato molto di Perry in relazione all'epidemia di coronavirus. La cantante ha infatti rivelato che i suoi genitori preferiscono essere molto cauti ed evitare abbracci con lei, che è incinta del proprio primogenito, concepito con il compagno, l'attore Orlando Bloom.

You cannot break the human spirit. We are one in this. https://t.co/XOa0rTVNwB — KATY PERRY (@katyperry) March 14, 2020

Un’altra cantante cascata nella burla è Cheryl Cole, cui è stato attribuito un coro al balcone con la sua hit “Fight for This Love”. L’artista ha scritto: “ Non sto piangendo ”, mostrando invece di commuoversi.

La più celebre delle gabbate dallo scherzo è però Madonna, che non solo ha origini italiane ma è anche innamorata del Paese da cui vengono i suoi antenati. Per due anni consecutivi ha infatti festeggiato il suo compleanno in Italia, in una nota masseria pugliese. Nel video originale è stato aggiunto l’audio di un coro che intona la canzone “I Rise”. “ Sorgiamo tutti - ha commentato Madonna condividendo la clip - Tutti e in tutto il mondo ”.

Let Us All RISE UP. everywhere around the world!! #irise pic.twitter.com/NJv93kWnWs — Madonna (@Madonna) March 15, 2020

A dispetto dello scherzo, al quale non hanno creduto solo i vip ma anche tantissimi utenti social, nel filmato originale, i napoletani parafrasano in quarantena l’inno della loro squadra del cuore, intonando: “ Le persone come noi non si arrenderanno mai ”.

Segui già la nuova pagina di gossip de ilGiornale.it?