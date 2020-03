Coronavirus, Elisa Isoardi chiarisce la sua posizione: "Io non sono in isolamento, è una fake news"

C'è molta confusione nei programmi che chiudono a causa del coronavirus. Le aziende televisive stanno cercando di riorganizzare i palinsesti in modo tale da dare sempre più spazio all'informazione senza però rinunciare all'intrattenimento, mai come ora importante per gli italiani. Rai e Mediaset hanno deciso di sospendere alcuni programmi per dare maggiore spazio ad altri e, così, implemetare l'offerta, ma ne hanno dovuti chiudere altri perché colpiti dal coronavirus. Con decine di notizie che si rincorrono ogni giorni, è facile che nel pubblico si generi confusione e disorientamento, carburante delle fake news. Vittima di una notizia falsa è Elisa Isoardi, che ha dovuto spiegare i reali motivi per i quali non è in onda con La prova del cuoco.

" A me non è giunta voce di nessuna persona infetta (alla Dear, ndr), io non sono in isolamento. Questa è una fake news. La Task force della Rai ha smentito già la cosa ", ha riferito la conduttrice all'Adnkronos, smentendo che nei giorni scorsi si sia verificato un caso di positività negli studi dai quali va in onda il programma. Non sarebbe certo il primo caso, visto che già numerosi programmi si sono dovuti fermare in ottemperanza con il decreto governativo, che impone l'isolamento per chi è venuto a contatto con persone positive. Ci sono stati casi a Le Iene, per esempio, così come a Quarta Repubblica, a #Fake e a Porta a porta. In tutti questi casi i programmi sono stati fermati in via precauzionale in modo tale che i protagonisti potessero effettuare quanto disposto dal governo in materia di sicurezza per tutto il gruppo di lavoro.

Non sembra però essere il caso di Elisa Isoardi, che ha spiegato i motivi per i quali da qualche giorno la sua Prova del cuoco non è in onda. Il programma, nel quale non è previsto nessuno spazio di informazione ma si occupa esclusivamente di intrattenimento, è stato messo in pausa per consentire l'allungamento di Storie Italiane, che ha nel suo DNA l'infotainment. La Rai ha quindi deciso di rinunciare per qualche settimana al seguitissimo programma di cucina per ampliare lo spettro dell'informazione con Eleonora Daniele e destinare le risorse produttive all'implementazione della cronaca in un momento di emergenza. Elisa Isoardi ha accettato la decisione dell'azienda nell'attesa di poter tornare in onda per continuare ad allietare il suo pubblico. Anche Mediaset ha compiuto una scelta come questa, sospendendo tre programmi chiave dei suoi palinsesti per dirottare le energie sull'informazione. Ecco perché Verissimo, CR4-La Repubblica delle donne e Domenica Live sono stati momentaneamente messi in pausa.