Coronavirus, a Hong Kong il fine quarantena raccontato dalla Parisi: "Gioia irrefrenabile"

L'Italia è in quarantena e lo sarà ancora a lungo, almeno fino a dopo Pasqua. Le misure imposte dal governo scadranno il prossimo 3 aprile ma il ministro Speranza ha già annunciato che verranno prorogate, così come sono, almeno fino a dopo il weekend festivo. E poi? Poi, forse, si potrà iniziare a ipotizzare una lenta e graduale uscita dal lockdown. Il percorso sarà ancora molto lungo ma si inizia a intravedere una debole luce in fondo al tunnel. La situazione è diversa in Cina e a Hong Kong, dove l'epidemia sembra ormai alle spalle. I nuovi casi sono pochi, nell'ordine di una manciata di unità al giorno e, quindi, la quarantena è stata sciolta. Ne ha dato dimostrazione Heather Parisi, che ha documentato la prima uscita con i figli dopo il lungo periodo di isolamento domestico.

" È bastata la notizia inaspettata di una passeggiata fuori casa per scatenare la gioia irrefrenabile di Elizabeth e Dylan! Ai tempi del Covid-19, torniamo ad apprezzare i gesti più semplici e naturali ", ha scritto Heather Parisi a commento di un video che li vede scendere in strada, rigorosamente con le mascherine indossate, dopo tanto tempo. Irrefrenabile la gioia dei bambini, che appena assaporata la nuova libertà non hanno potuto fare a meno di correre lungo i marciapiedi. Non c'è il traffico usuale di Hong Kong nel video di Heather Parisi ma si vede una lenta ma graduale ripresa della città. Nulla sarà mai come prima, la pandemia di coronavirus ha cambiato per sempre il mondo e non è detto che non l'abbia fatto evolvere in qualcosa di migliore Ci vorrà tempo per tornare alla normalità, a una nuova normalità fatta di maggiori accortezze e attenzioni.