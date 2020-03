Coronavirus, apre la terapia intensiva nata grazie alla raccolta fondi dei Ferragnez. "Costruito in 8 giorni"

I miracoli a volte esistono ma non sono mai per caso, sono il frutto dell'impegno e del lavoro di tanti. È quello che è successo nelle ultime due settimane all'ospedale San Raffaele di Milano, dove in tempi record è stata costruita una sala di terapia intensiva grazie alla raccolta fondi avviata da Fedez e da Chiara Ferragni suoi loro profili Instagram. L'emergenza coronavirus ha colpito in modo violento Milano ma soprattutto la Lombardia e il presidio del San Raffaele alle porte del capoluogo è uno degli ospedali in prima linea per la lotta al Covid-19.

L'Italia sta attraversando la più grave crisi sanitaria della sua storia moderna, stanno arrivando in soccorso ai nostri medici anche equipe estere provenienti dalla Cina e da Cuba,per esempio, pronti a supportare il lavoro in corsia dei "soldati con la mascherina." È così che vengono ormai chiamati i medici, che negli ospedali di tutta Italia fanno turni di lavoro estenuanti, esposti al rischio continuo di contagi, pur di salvare quante più vite possibili. I posti letto scarseggiano negli ospedali italiani, soprattutto in quelli del nord Italia ormai al collasso. Le terapie intensive sono allo stremo e ogni giorno vengono ricavati nuovi posti letto per garantire le cure a quante più persone possibili. Il coronavirus aggredisce i polmoni e servono sempre supporti meccanici alla respirazione per garantire la sopravvivenza dei malati più gravi. " Oggi entra in funzione il nuovo reparto di terapia intensiva costruito da zero grazie alla raccolta fondi che abbiamo lanciato appena due settimane fa ", ha scritto Chiara Ferragni sul suo profilo social, dove ha annunciato che già da oggi verranno portati qui i primi malati di coronavirus.

Ci sono voluti solo 8 giorni per costruire la nuova terapia intensiva dove prima c'era il campo sportivo dell'ospedale San Raffaele. Squadre di decine di operai si sono alternate instancabilmente, giorno e notte, per far sì che avvenisse questo grande miracolo italiano. Tantissimi i volontari che hanno prestato la loro opera nella realizzazione del nuovo reparto, persone che si sono unite alle 200mila provenienti da tutto il mondo che hanno dato il loro contributo economico per far sì che tutto questo potesse accadere. Sono oltre 4 i milioni di euro raccolti da Chiara Ferragni e da Fedez in pochissimi giorni, anche grazie alle ingenti donazioni di moltissimi personaggi del mondo dello sport e dello spettacolo che hanno voluto fare la loro parte.