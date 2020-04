Coronavirus, Meghan Markle non vede la mamma da giorni

Il coronavirus tiene lontana Meghan Markle dalla sua mamma.

Come riporta il DailyMail, una delle ragioni che hanno spinto la duchessa, con il Principe Harry e il piccolo Archie Harrison a trasferirsi a Los Angeles - dopo essere andati a vivere per alcuni mesi sull’isola di Vancouver in Canada - è proprio il fatto che nella città californiana viva la madre Doria Ragland. Mamma e figlia - che vivono a sole 10 miglia di distanza al momento - però non sono riuscite ancora a incontrarsi, a causa delle restrizioni dovute all’epidemia di coronavirus.

I duchi di Sussex vivono in una cosiddetta gated community - si tratta di un complesso residenziale protetto, in cui l’accesso è consentito solo alle persone autorizzate. Una fonte anonima ha rivelato che Meghan abbia il cuore spezzato: non può andare a trovare la madre, che per la sua età rappresenta una delle categorie a rischio per il coronavirus. Meghan e Harry si stanno attenendo in maniera molto rigida alle indicazioni dell’Organizzazione Mondiale della Sanità per evitare il diffondersi del contagio. Così, alla duchessa e alla sua mamma non resta che videochiamarsi ogni giorno, anche se naturalmente non è la stessa cosa che vedersi.

La fonte ha rivelato che in questo periodo di auto-isolamento Meghan si dedicherà soprattutto alle sue cause filantropiche. Intanto i Sussex sono alla ricerca di una casa, molto probabilmente a Malibu. Nei giorni scorsi è emerso come anche Lady Diana progettasse di vivere in quel quartiere di Los Angeles ai tempi della sua relazione con Dodi al Fayed, poco prima di morire in un tragico incidente stradale nell’agosto 1997. A Malibu vivono moltissime celebrità, come Cindy Crawford, Courteney Cox, Leonardo DiCaprio, Steve Spielberg e Patrick Dempsey.

Si ritiene che Meghan abbia deciso di vivere a Los Angeles anche e soprattutto per rilanciare la sua carriera nel mondo dello spettacolo dopo la Megxit. Pare però che la duchessa sia molto selettiva con i registi, perché vuole essere presa sul serio come attrice, e che sia preoccupata in maniera particolare per i critici. Così sembra voglia coinvolgere, attraverso i suoi agenti, Ava DuVernay e trovare la sceneggiatura giusta.

In questi giorni, è uscito “Elephant”, il documentario Disney Nature che prevede Meghan Markle come voce fuori campo. Si ritiene che il contatto con Disney sia avvenuto un anno fa alla première de “Il Re Leone”: Harry disse al produttore Bob Iger che la moglie era interessata a fare doppiaggio.

