Harry e Meghan, casa da 20 milioni a Malibu nel segno di Diana

Un collegamento tra Lady Diana e la nuova vita statunitense di Meghan Markle e il Principe Harry.

Come riporta un video di Access Hollywood, i duchi di Sussex pare abbiano scelto di vivere negli Stati Uniti, per la precisione in una casa da 20 milioni di dollari a Malibu. La soluzione sembra decisamente ottimale: il luogo è vicino al mare e abbastanza lontano dalla vita caotica di Los Angeles. Al tempo stesso, lo stile di vita è quello che più si adatta a Meghan: cibo salutare e molto spesso vegan, possibilità di dedicarsi ad attività fisica come yoga e pilates. E in tutto questo, a L.A. la coppia può anche trovare numerose possibilità di impiego, in particolare nel mondo dello spettacolo da cui la duchessa proviene, ma anche chances di nuove iniziative e progetti benefici.

Ma c’è un dettaglio ancor più importante da non sottovalutare. Pare che Paul Burrell, che fu il maggiordomo di Lady Diana, abbia rivelato come la compianta Principessa di Galles stesse progettando, appena prima della sua morte, di vivere proprio in quell’area di Malibù.

Come molti ricordano, all’epoca Diana aveva divorziato da un anno dal Principe Carlo. Nel 1997 aveva avviato una relazione con Dodi al Fayed, con il quale si trovò quella notte fatale, il 31 agosto, in cui entrambi incontrarono la morte. La coppia, dopo una cena al Ritz di Parigi, stava cercando di sfuggire ai paparazzi, terminando tragicamente la propria corsa in un terribile incidente nel tunnel dell’Alma. Ci si chiede se Harry sia stato influenzato nella sua scelta di vivere a Malibu da quello che avrebbe potuto essere uno degli ultimi sogni della defunta madre.

Intanto gli interrogativi sulla vita futura di Meghan e Harry - con il loro piccolo Archie Harrison - sono tantissimi. Non si sa se quest’abitazione californiana sarà la loro definitiva. C’è chi pensa che i Sussex terranno anche l’abitazione canadese sull’isola di Vancouver, dove trascorrere magari il weekend. Senza dimenticare che la coppia è anche proprietaria del Frogmore Cottage a Windsor, per il quale Meghan e Harry stanno rifondendo i sudditi dopo la Megxit della spesa pubblica impiegata per il restauro dell’immobile. E intanto si dice che stiano progettando un’altra casa in campagna nel Regno Unito, di fronte a un immobile in costruzione dei loro amici David e Victoria Beckham.

