Coronavirus, Melissa Satta bloccata in Turchia: "Mio marito ha fatto il test"

Melissa Satta è intervenuta poco fa a La vita in diretta, dove ha raccontato la sua permanenza in Turchia dopo lo scoppio del coronavirus in Italia. La showgirl aveva deciso di partire per Istanbul per trascorrere qualche giorno insieme al marito, attualmente impegnato nella massima serie turca. L'avvento dell'epidemia in Italia, e il rischio di non poterlo più vedere per lungo tempo, l'aveva convinta a restare in Turchia insieme a suo figlio Maddox, per tenere unita la famiglia. Tuttavia, adesso sembra esserci qualche problema per Melissa Satta, che si trova bloccata nel Paese, dove l'epidemia di coronavirus non è stata ancora presa in maniera seria.

Dalla capitale turca non sono più disponibili voli da e per l'Italia. Il Paese ha deciso di bloccare qualunque collegamento con il nostro Stato per ragioni di sicurezza, vista la rapida escalation del coronavirus in Italia. Da un semplice weekend per rivedere il marito, il viaggio in Turchia di Melissa Satta si è trasformato in una quarantena obbligatoria all'estero, dove la situazione sembra complicarsi giorno dopo giorno. Non è solo l'assenza di un piano epidemico in Turchia a spaventare la showgirl sarda, ma anche il tampone che nelle scorse ore è stato fatto a suo marito Kevin Prince Boateng. A Istanbul e, in generale, in Turchia, il coronavirus non ha preso piede come in Europa e in Italia. Tuttavia, iniziano anche lì a crescere i numeri dei contagiati e tra questi c'è anche Fatih Terim, allenatore del Galatasaray. " Mio marito è stato chiamato a fare il test perché qualcuno del campionato turco è risultato positivo ", ha detto la modella in videochiamata.