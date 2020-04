Coronavirus, Mika racconta il dramma di sua madre: "Ci avevano detto di prepararci al peggio"

Quasi una settimana fa, Mika era atteso in collegamento a Domenica In. Il cantante sarebbe dovuto essere ospite del programma festivo di Rai1 ma, all'improvviso, la sua partecipazione è saltata senza nessuna spiegazione. Tanti erano i fan collegati in attesa di vedere il loro beniamino, che come tutti gli altri ospiti si sarebbe collegato via Skype con la conduttrice. Solo oggi, a molti giorni di distanza, il cantante ha rotto il silenzio e ha spiegato perché non si è presentato a Domenica In e il motivo è più che condivisibile.

Dal suo profilo Instagram, Mika si è scusato con il suo pubblico per il silenzio prolungato e per non aver dato comunicazione della sua assenza dal programa di Rai1. Il cantante è sempre stato molto corretto con i fan e con i gli ospiti, pertanto il suo comportamento ha allarmato più di una persona e ora, quelle preoccupazioni, hanno trovato un riscontro nelle parole di Mika: " I membri della mia famiglia, tutti a Parigi, hanno avuto sintomi di Covid-19. Domenica pomeriggio, tuttavia, proprio mentre stavo per andare in diretta in onda su Rai Uno mia madre ha dovuto chiamare l’ambulanza per cure urgenti. " Un momento drammatico per Mika, che non è nemmeno potuto accorrere da sua madre o in ospedale, vista la situazione di emergenza. Appare evidente che in una situazione simile, il cantante non potesse partecipare alla trasmissione e sicuramente la produzione avrà capito e accolto la sua necessità di dare forfait.

" Sono stato costretto a rinunciare alla trasmissione e ad aiutare mio fratello e mia sorella a distanza. Mia madre ha combattuto un cancro al cervello aggressivo , per questo motivo, con il passare dei giorni, le sue condizioni si sono aggravate e ci hanno detto di prepararci al peggio ", ha proseguito Mika, facendo emergere lo stato d'animo degli ultimi giorni. Terrore, senso di impotenza e forse anche rabbia hanno pervaso il cantante, che è dovuto stare da solo a casa in attesa di notizie dall'ospedale. Nelle ultime ore, però, sembra che le condizioni di salute della madre siano fortunatamente migliorate: " Ieri, per miracolo, siamo stati informati che si sta stabilizzando. "