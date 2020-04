Coronavirus, è morto il chitarrista Bucky Pizzarelli

La Hall of Fame, che gli aveva dedicato un riconoscimento nel 2011, piange una nuova vittima del coronavirus. John Paul Bucky Pizzarelli è morto, all’età di 94 anni, in seguito alle complicazioni da coronavirus. Il musicista americano era considerato una leggenda della musica jazz e swing, chitarrista di fama internazionale. L’annuncio della sua scomparsa è arrivato dalla famiglia che, attraverso una dichiarazione ufficiale sul New York Times, ha fatto sapere che Bucky, com’era soprannominato nell’ambiente discografico, è deceduto mercoledì scorso nella sua casa di Saddle River nel New Jersey.

Il musicista statunitense John Paul "Bucky" Pizzarelli, virtuoso della chitarra, è morto in seguito alle complicazioni legate al coronavirus, dopo che era risultato positivo al Covid-19 domenica 29 marzo. Il nome di Bucky Pizzarelli si aggiunge a una triste lista di musicisti morti per colpa della pandemia. Si tratta del terzo musicista jazz di successo deceduto in pochi giorni negli Stati Uniti a causa del Covid-19. Prima di lui se ne sono andati il trombettista Wallace Roney, considerato l'erede di Miles Davis, e Ellis Marsalis, pianista leggenda della scena di New Orleans.

Nato a Paterson, New Jersey, nel 1926, John Paul Bucky Pizzarelli inizia la sua trionfale carriera di chitarrista jazz negli anni ’40 collaborando con numerosi artisti della scena swing e jazz americana e internazionale, tra i quali Les Paul, Stéphane Grappelli e Benny Goodman. Dagli anni ’60 ad oggi Bucky ha inciso circa trenta dischi (l’ultimo con il figlio è Generations del 2007) e tenuto concerti in tutto il mondo. In Italia è stato ospite del festival Umbria Jazz. Spesso accostato a chitarristi del calibro di Django Reinhardt e Freddie Green, il talento e la fama di Pizzarelli lo portano a suonare anche alla Casa Bianca per i presidenti Ronald Reagan e Bill Clinton. Lascia la moglie e i due figli musicisti John Pizzarelli e del bassista Martin Pizzarelli.