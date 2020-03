Coronavirus, morto Mark Blum: recitò in Mr. Crocodile Dundee

Aveva 69 anni Mark Blum, attore statunitense, deceduto a causa di complicazioni dovuti al contagio da coronavirus, come è stato riportato dai suoi portavoce di Los Angeles. La triste notizia, tuttavia, è stata resa nota al grande pubblico tramite i canali social del gruppo teatrale Playwrights Horizons. Nel post è scritto: "È con amore e il cuore pesante che Playwritht Horizons offre un tributo a Mark Blum, un caro amico di vecchia data e un artista che ci ha lasciato questa settimana. Grazie Mark, per tutto quello che hai portato nel nostro teatro e in tutti i teatri del mondo. Ci mancherai" . Queste parole piene di affetto sono accompagnate da alcuni scatti che rappresentano alcuni lavori a cui Mark Blum aveva preso parte, come Rancho Viejo, After the Revolution e Gus and Al.

Mark Blum si era fatto conoscere al grande pubblico soprattutto attraverso due ruoli iconici che gli hanno permesso di lasciare la propria impronta nel mondo della settima arte. Fu Gary nel film del 1987 Cercasi Susan Disperatamente, dove condivise il set con Madonna e Rosanna Arquette. Ma è nel 1986 con Mr. Crocodile Dundee che Mark Blum ottenne il ruolo che avrebbe continuato a rappresentarlo, anche se nel corso della sua carriera continuò a cambiare generi cinematografici per dare respiro alla sua arte attoriale.

Nato a Newark, nel New Jersey, il 14 Maggio 1950, Mark Blum lavorò moltissimo anche sul piccolo schermo, prendendo parte a molte e popolari serie televisive come Frasier, West Wing e I Soprano. L'ultimo suo lavoro è stato You, serie targata Netflix giunta alla sua seconda stagione.

