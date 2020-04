Coronavirus, Paola Di Benedetto: "Uscita dalla casa è stata uno choc"

L’8 gennaio Paola Di Benedetto entrava nella casa del Grande Fratello Vip, ma mai avrebbe immaginato di uscirne vincitrice. Invece, negli ultimi tre mesi, la sua normalità è stata completamente stravolta. Dopo l’isolamento televisivo, infatti, Paola si è trovata di fronte quello sociale imposto dalla pandemia da coronavirus, che ha coinvolto il mondo intero. Lei, che oggi potrebbe viversi la popolarità e il successo dovuto alla vittoria, è costretta alla quarantena nella casa dei genitori a Vicenza ma sogna in grande.

Intervistata da "Leggo", Paola Di Benedetto ha svelato come è stato il suo primo approccio alla realtà esterna. Dopo settimane di notizie e aggiornamenti ricevuti nella casa, la gieffina ha potuto toccare con mano la vita durante la pandemia, un evento scioccante per lei: " Siamo stati sempre aggiornati, ma un conto è percepire quello che stava succedendo, un altro è trovarsi in una realtà completamente distante. Vivevamo in una situazione surreale di gioco, ma comunque nella normalità. Non mi hanno permesso nemmeno di abbracciare i miei compagni quando ho vinto, è stato uno choc ".

La paura e il turbamento, però, non le hanno impedito di compiere un gesto di solidarietà, devolvendo l'intera vincita del programma in beneficenza. Una scelta arrivata di getto, come lei stessa ha confessato nell’intervista: " Quando ci hanno detto per la prima volta dell’emergenza coronavirus ho subito pensato: "Sarebbe bello che il vincitore donasse tutto"; ma non immaginavo minimamente che potessi essere io. Quando c’è stata la proclamazione mi è venuto spontaneo ".