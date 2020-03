Coronavirus, parla Alberto II di Monaco: "I gemelli? Non li bacio da giorni, mi mancano"

Alberto II di Monaco è il primo Capo di Stato ad aver dichiarato alla stampa di aver contratto il coronavirus. Padre di due gemelli e marito amorevole, il suo primo pensiero è stato quello di mettere al sicuro la sua famiglia, che sta adesso trascorrendo un periodo di quarantena lontana dal Palazzo, dove il Principe continua a lavorare per il bene del suo principato.

Charlene e i gemelli si trovano adesso nella villa di Roc Angel, la roccaforte della famiglia Rinaldi fin dagli anni Cinquanta, dove i regnanti si rifuggiano quando vogliono trovare un angolo di pace lontano dagli obblighi di corte. La struttura si trova in cima a un'altura nell'entroterra di Montecarlo, dominata dall'alto. Il panorama da quassù è incredibile ma per raggiungere la villa è necessario percorrere una strada di tornanti a gomito, molto ripida e senza protezioni. È proprio lungo questa strada che perse la vita Grace Kelly nel 1982, mentre viaggiava a bordo di un'auto in compagnia di Stephanie. Quel drammatico incidente avrebbe potuto mettere la parola fine sulle fughe dei Grimaldi nel loro buen ritiro ma così non è stato e ancora oggi Alberto ha scelto quella villa per mettere al sicuro la sua famiglia.

La positività al tampone di Alberto II di Monaco è stata resa nota lo scorso 16 marzo, quando il principe si è sottoposto all'esame in forma anonima, " perché non volevo che l'attenzione dei medici privilegiasse me rispetto ad altri malati. " Queste sono le parole di Alberto II al settimanale Gente, al quale ha spiegato di aver effettuato il tampone dopo un raffreddore. Il principe non ha esitato a comunicare la notizia ai 40.000 abitanti del suo principato e a chiamare personalmente tutte le persone con le quali era entrato in contatto nei giorni precedenti alla scoperta del contagio. " Il 14 marzo ho festeggiato il mio compleanno. Eravamo in pochi e ho contattato direttamente le persone appena ho avuto il sospetto di essere infetto. I gemelli già non li vedevo da qualche giorno perché avevano accusato un principio di gastroenterite ", ha detto il principe, ricordando i giorni successivi al rientro dalla piccolo vacanza in montagna. Da allora, i figli e Charlene sono confinati nella casa di campagna in forma precauzionale: " Non li bacio da molti giorni e sì, mi mancano, ma l'isolamento è necessario per garantire la sicurezza di tutti, la loro per prima. "