Coronavirus, le parole di Cristina Parodi da Bergamo: "La sensazione è quella di un'ansia perenne"

Cristina Parodi è uno dei volti televisivi più noti del nostro Paese. Giornalista e conduttrice, si trova a vivere la quarantena in una delle zone più colpite dal Covid-19. Lei, infatti, è la first lady di Bergamo ed è lì che si trova insieme alla sua famiglia e a suo marito, sindaco della città. Bergamo, insieme a Brescia, ha sviluppato focolai di coronavirus di straordinaria mortalità. Solo adesso, dopo quasi un mese, la città inizia a intravedere una flebile luce in fondo al tunnel. È notizia di oggi che per la prima volta dopo lo scoppio dell'epidemia, all'ospedale Giovanni XXIII di Bergamo sono stati registrate più dimissioni che decessi.

Il racconto su F di Cristina Parodi inizia proprio da Bergamo, da come la città abbia cambiato profondamente il suo volto. " Una città spettrale, deserta, che conta anche cento vittime al giorno. Ma sono fiera di come stiamo reagendo ", ha detto la giornalista. Bergamo è in assoluto la città più colpita d'Italia e d'Europa per il momento ed è seconda solo a Wuhan, anche se i contagi a New York sembrano crescere in maniera esponenziale. Nel momento in cui la famiglia di Cristina Parodi ha intuito il pericolo si scala mondiale, ha fatto di tutto per far tornare in Italia sia Benedetta che Angelica, figlie della giornalista. Le due ragazze studiano a Londra e inizialmente sembrava che il governo britannico non avesse intenzione di procedere con le misure di contenimento ma preferisse puntare sull'immunità di gregge. Una scelta stigmatizzata in tutto il mondo, che ha poi fatto fare un passo indietro a Boris Johnson.