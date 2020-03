Coronavirus, la quarantena di Totti: "A casa come se fossi un ospite di Ilary"

Come vivono i vip in quarantena? Questa è una domanda che si fanno spesso gli italiani nell'ultimo periodo, curiosi di conoscere le abitudini domestiche dei loro idoli. Il coronavirus ha piegato e fermato l'Italia, costringendo tutti nelle loro abitazioni. Anche Francesco Totti, quindi, si trova costretto a trascorrere il suo tempo in casa, lontano dai campi di calcio e dalle nuove attività che ha intrapreso da quando ha appeso gli scarpini al chiodo.

Di recente è intervenuto nel programma online #Dazncalling, condotto da Diletta Leotta, e qui ha raccontato come vive la sua quarantena in casa con tre figli e sua moglie Ilary Blasi: " Lo schieramento di casa Totti mi vede in difesa, come la maggior parte dei mariti italiani. Stai a casa ma è come se fossi un ospite. Quando incontro Ilary durante la giornata, la saluto dicendole: 'Buonasera signora, tutto bene? Le serve qualcosa?'. " Francesco Totti non ha perso il suo senso dell'umorismo nemmeno in un momento così complicato ma questo non gli impedisce di tornare serio per rivolgere il suo appello agli italiani: " Aiutiamoci tutti insieme e rimaniamo a casa, mi raccomando. " Oltre a sentirsi un ospite in casa sua, come trascorre Francesco Totti la sua quarantena? " In questo momento, spesso e volentieri sono sul telefono, anche perché è impensabile non esserci tra messaggi, videochiamate e quello che sta succedendo. Le giornate sono abbastanza lunghe, però ci diamo da fare e cerchiamo di intrattenere i bambini, di giocare, di fare sport, di cucinare ", ha dichiarato Francesco Totti.