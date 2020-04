Coronavirus, la quarantena di Mahmood: "Mi dedico alla scrittura ma all'inizio ho avuto un blocco"

Per molti italiani, la quarantena è un'occasione per concentrarsi e immergersi completamente nella propria arte. Cantanti, pittori, scrittori e musicisti stanno approfittando della reclusione forzata per creare qualcosa di nuovo ma anche per raccontare questo momento storico così importante, che sta segnando per sempre la vita di ognuno di noi. Anche Mahmood è tra quelli che sta dedicando le sue giornate alla scrittura e ha già fatto un bellissimo regalo ai suoi seguaci, anche se non mancano le difficoltà.

Enterantena è l'ultimo brano che Mahmood ha voluto regalare al suo pubblico, un grido di dolore dalla quarantena che, come ha spiegato durante un'intervista a La Stampa, non ha voluto mettere su Spotify ma solo su YouTube. Il motivo? "Una specie di regalo", ha spiegato il cantante, che ha voluto così dare un cenno di solidarietà ai suoi tantissimi fan. Alessandro, il suo vero nome, è uno dei tanti italiani alle prese con l'insofferenza da quarantena, con l'insonnia e col nervosismo e ne ha fatto un racconto perfetto in Enterantena. " Sono giorni tutti uguali. Mi alzo tardissimo, rispondo alle mail, gioco un po' con Nintendo, poi mi dedico alla scrittura. All' inizio ho proprio avuto un blocco, poi la terza settimana mi è uscita questa Eternantena che non c'entra con l' album che sto preparando ma è un modo per stare in contatto con chi mi segue ", ha spiegato Mahmood alla giornalista.

Il cantante, però, continua ad avere il blocco sui ritornelli, che proprio non vogliono venire: " Parlo con i miei amici con cui scrivo canzoni, e loro mi dicono che abbiamo tante strofe però mancano i ritornelli. Il ritornello è sempre uno sbattimento: essendo l' apice, nell' indie come nel rap e nel pop, è il focus della canzone. " Il ritornello è stato il vero motore del successo della hit sanremese Soldi, con il quale il cantante ha vinto il Festival e che l'ha fatto conoscere al mondo della musica italiano e non solo.