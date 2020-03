Coronavirus, Supervivientes continua: Ivana Icardi è hot con Hugo Sierra

La pandemia di Coronavirus ha registrato nel mondo 303.001 casi positivi di contagio e 12.944 vittime, secondo il bollettino fornito dalla Johns Hopkins University e aggiornato al 22 marzo. E, sempre stando ai dati in questione, i Paesi con il maggior numero di casi positivi di contagio sono, nell'ordine, Cina, Italia e Spagna, mentre i Paesi con il maggior numero di morti, Italia, Cina e Iran. Il patogeno ha colpito anche il mondo dello showbiz. Ma, a differenza di molte trasmissioni che hanno subito la sospensione per via del Covid-19, la versione iberica de L'isola dei famosi, Supervivientes, non ha chiusi i battenti. Il reality-show honduregno prodotto in Spagna, infatti, prosegue, nonostante la pandemia, che continua a mietere vittime nel mondo.

E a far parlare dell'edizione 2020 di Supervivientes è, nelle ultime ore, la neo coppia di naufraghi, formata da Ivana Icardi e Hugo Sierra.

Nel reality spagnolo

Quest'ultimi hanno avviato una conoscenza intima in Honduras, nel bel mezzo della loro esperienza televisiva intrapresa a Supervivientes, dove ad oggi non sono mancati dei loro momenti di passione. Dopo aver intrattenuto i telespettatri con una notte bollente trascorsa insieme, i due isolani si sono abbandonati all'ennesima serata di passione, lasciando di sasso il pubblico del noto reality-show. Il tutto si è consumato a Playa Desvalida, un'altra isola- distante da quella principale del reality-show- dove in genere sbarca chiunque venga eliminato dal gioco, come una sorta di "ultima spiaggia".

Nelle ultime ore, il profilo ufficiale di Supervivientes su Twitter ha condiviso con il web uno screenshot, che immortala i due neo piccioncini mentre si godono le ennesime effusioni amorose nel cuore della notte. Con il loro flirt avviato in Honduras, l'ex concorrente del Grande fratello 16 e l'isolano Sierra hanno dato vita ad un quadrilatero amoroso, che da giorni è al centro dell'attenzione mediatica. Tuttavia, non tutti sanno che Hugo Sierra è l'ex di Adara Molinero, attuale compagna di Gianmarco Onestini, ovvero l'ex gieffino che la naufraga Icardi aveva provato a conquistare alla sedicesima edizione del Grande fratello nostrano per poi ottenere da quest'ultimo un due di picche.

Intanto, sui social non mancano i commenti degli utenti, riportati a margine della nuova notte di passione consumatasi tra Ivana e Hugo. Tra cui, si leggono i seguenti messaggi, su Instagram: "La dignità e il pudore... ahhhh sconosciuti! #schifo"; "Fanno schifo". C irca le ultime effusioni osé registratesi a Supervivientes si è pronunciata anche l'ex di Sierra, Adara, che via Skype ha speso delle parole al veleno, destinate alla neo coppia: "Se devo essere sincera, mi ha fatto abbastanza vergognare. Mi è sembrato ripugnante. Sono contraria alle cose che non sono reali, ma volgari".