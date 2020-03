Ivana Icardi e Hugo Sierra, altra notte di passione in Honduras

Ivana Icardi, sorella dell'ex capitano e attaccante dell'Inter e nemica giurata della cognata Wanda Nara, sta spopolando all'Isola dei Famosi spagnola che si sta svolgendo in Honduras. La giovane argentina ha intrapreso già da tempo sull'isola una relazione con il naufrago Hugo Sierra, che è stato un giocatore di basket professionista fino al 2007 anno in cui ha terminato la sua carriera sportiva.

L'uomo, ben più avanti con l'età rispetto a Ivana, ha una figlia di 13 anni che vive a Miami e un bambino di un anno con Adara Molinero, una famosa youtuber spagnola che ha partecipato al Grande Hermano iberico e che ha ora una relazione con Gianmarco Onestini ex concorrente del GF Vip in Italia e fratello del più "famoso" Luca Onestini, ex tronista di Uomini e Donne e che ha avuto un flirt prorio con Ivana.

Ivana e Hugo Sierra già un paio di settimane fa avevano avuto un rapporto sull'Isola e con loro altri due concorrenti: l'italiano Fabio Colloricchio, ex corteggiatore di Uomini e Donne, e Violeta Mangrinan. I due al momento non sono stati eliminati dal gioco ma si trovano sulla playa desvalida (un'isola distaccata da quella principale dove ci finisce chi in teoria viene eliminato al televoto). Nella notte, dunque, è scoppiata la passione tra i due, davanti alle telecamere ad infrarossi. L'ex compagna di Hugo Sierra Adara Molinero ha commentato con sprezzo quanto accaduto sull'isola: "Sono imbarazzata per loro, l’ho trovato disgustoso".

Adara è l’attuale fidanzata di Gianmarco Onestini, si sono conosciuti in un altro reality spagnolo, mentre il fratello minore dell'ex tronista di Uomini e Donne è il ragazzo per il quale Ivana Icardi si era presa una cotta lasciando così il suo ex fidanzato sperando di coronare il suo sogno d'amore con Onestini junior che le diede poi il due di picche. Ora Ivana sta insieme all'attuale compagna di Giamarco e la "vendetta" è servita: chissà quante schermaglie verbali avverranno sui social una volta terminato il reality spagnolo. Per il momento, Hugo e Ivana si godono la loro "vacanza" in Sudamerica e oltre alla passione potrebbe essere nato un nuovo amore.