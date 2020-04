Coronavirus, a La vita in diretta il racconto di Fiordaliso: "Vi posso garantire che è molto dura. Non uscite"

Il coronavirus non guarda in faccia nessuno e colpisce indistintamente tutti. Politici, sportivi, personaggi del mondo dello spettacolo. Giovani e anziani, sani e malati, tutti rischiano di contrarre il Covid-19. Questa mattina, la cantante Fiordaliso ha comunicato tramite tweet la morte di sua madre ma anche la guarigione sua e di alcuni componenti della sua famiglia che lo avevano contratto, tranne sua madre che, purtroppo, ce l'ha fatta.

Nel pomeriggio, Fiordaliso è stata ospite de La vita in diretta, ovviamente per via telefonica, e ha potuto raccontare il dramma della sua famiglia, che come tante altre ha provato sulla sua pelle cosa vuol dire ammalarsi di coronavirus. " È uno strazio. Questa malattia è una delle cose più brutte che possa succedere ad un familiare: spariscono e non li vedi più, non li puoi accompagnare per l'ultimo viaggio, non li puoi vedere quando mancano e non gli puoi fare un funerale. Non puoi tenere la mano a tua madre e non puoi fare niente ", ha detto la donna trannenedo a stento le lacrime nel raccontare la sua esperienza, purtroppo comune a tanti in quest'Italia insolita e imprevedibile piegata dal Covid-19. L'impossibilità dell'ultimo saluto, di vedere il proprio caro prima che lasci questo mondo, è una delle privazioni peggiori alle quali ci sta sottoponendo il coronavirus. Sono molti i medici e gli operatori sanitari che si adoperano in prima persona per permettere ai malati almeno una videochiamata con i parenti, a volte solo per l'ultimo saluto.