Cosa c'è dietro le quinte dei parchi di divertimento?

Non solo serie tv all’interno dell’offerta di Disney+, portale streaming a pagamento disponibile anche qui in Italia. Il colosso dello streaming propone anche documentari. Come I segreti delle attrazioni Disney, disponibile in piattaforma dal 21 luglio con i primi 5 episodi. Si tratta di un interessante approfondimento che svela il dietro le quinte e i retroscena dei celebri parchi a tema più conosciuti al mondo, che da qualche mese hanno riaperto i battenti dopo un lungo periodo di chiusure a causa del Covid-19.

La docuserie che nella versione originale è narrata da Pagest Brewter – attore di Criminal Minds – offre al pubblico uno sguardo a tutte le attrazioni più amate dei parchi della Disney, proponendo filmati inediti, reportage fotografici ed esclusive, svelando come sono nate e come sono state perfezionate nel corso degli anni. I primi cinque episodi – i restanti arriveranno nel corso dei prossimi mesi – si focalizzano su altrettante attrazioni, come il Jungle Cruise, la Hunted Mansion, lo Star Tours, la Twilight Zone Tower of Terror e lo Space Mountain.

Il progetto è stato ben voluto dal colosso della Disney, non solo per celebrare tutta la sua magnificenza agli occhi del pubblico (come è giusto che sia), ma è stato realizzato anche e soprattutto per alzare il velo sul mondo dei parchi a tema. Per l’occasione e in vista della condivisione degli episodi sulla piattaforma, è stata organizzata una conferenza stampa virtuale in cui i produttori e alcuni addetti ai lavori spiegano il loro punto di vista sul documentario.

"È uno spettacolo adatto a tutti. L’idea di base è stata quella di proporre qualcosa che possa intrattenere il pubblico – rivela da New York uno dei produttori -. Il nostro intento è quello di incuriosire chi si approccia al mondo Disney e a quello dei parchi. Abbiamo voluto mettere in scena un documentario diverso dal solito, una sorta di ibrido, ma abbiamo ricordato a noi stessi di essere in dovere di realizzare un serie tv divertente e che sappia divertire –aggiunge-. Il progetto è nato da una collaborazione con la società di Dwayne Johnson che, proprio in questi periodi, sta lavorando con noi a un nuovo show per la Disney. Abbiamo parlato con lui e abbiamo proposto la nostra idea e subito è stata accolta con piacere. Poi il team creativo ha fatto il resto".

Ma ciò che ha reso tale il documentario è stato l’entusiasmo con cui è stato realizzato. "È stato fatto con amore e tanta energia – aggiungono i produttori -. E’ qualcosa di fantastico perché sembra proprio di entrare nelle attrazioni. Si vive l’esperienza in prima persona. Dopo 19 mesi di duro lavoro è una grande felicità vedere il progetto su Disney+".