Elisabetta Canalis si emoziona con le Frecce Tricolore. Ma i fan la insultano: "Costano una fortuna"

Momento patriottico e amarcord per Elisabetta Canalis, che si abbandona alla nostalgia della sua città “d’adozione”: Milano. La showgirl ha pubblicato su Instagram un video delle Frecce Tricolori sul Duomo. La showgirl ha elogiato l’esibizione delle Frecce Tricolori che hanno compiuto le loro evoluzioni sullo sfondo della Madonnina. E lo ha fatto con un video su Instagram accompagnato dalla didascalia: “ Le Frecce Tricolori sopra la mia bella Milano, come avrei voluto essere lì anche io per vederle. W l’Italia sempre ”. Da molti anni l’ex velina di Striscia la Notizia è lontana dal Belpaese, vive infatti a Los Angeles con il marito Brian Perri e la loro piccola Skyler Eva. Ma il momento nostalgia di Canalis è stato interrotto da una sequela di commenti contro le Frecce Tricolori.

“ 400 contagi al giorno in Lombardia - cerca di zittirla un utente - gente rimasta senza casa e lavoro (tanta) e questi pensano alle Frecce Tricolori costate una fortuna. This is Italy ”. Tra i fan di Elisabetta Canalis c’è chi punta il dito direttamente contro il governo e scrive: “ L'italia è bella ma è in ginocchio stanno mandando sul lastrico milioni di persone, paghiamo le tasse e in un momento di necessità come questo non ci viene garantita nemmeno una cassa integrazione ”.

Ma non tutti i commenti dei follower di Elisabetta Canalis sono contro le Frecce Tricolori: c’è anzi chi ha apprezzato lo spettacolo. “ È sempre un emozione, grande Aeronautica Militare ” scrive qualcuno e non è solo. “ Comunque le frecce attraverseranno tutta l'Italia e trovo che sia stupendo. Eviterei di scrivere le solite frasi fatte ”, rincara un’altra utente che nei commenti vi ha letto un attacco a Milano e alla Lombardia.

C’è però qualche altro utente che ha preferito focalizzarsi su un dettaglio differente, e cioè il fatto che Elisabetta Canalis non sia di Milano ma sarda. “Eli” si trasferì a Milano infatti immediatamente dopo la maturità classica, per frequentare l’università, ma lo showbiz la travolse, diventando il suo lavoro e il suo impegno principale. “ La tua Milano? Ma non sei sarda ”, scrive un’utente in capslock, mentre qualcun altro si mostra più comprensivo. “ Sempre una bella emozione - si legge ancora tra i commenti - Anch'io sono sarda, ma vivo da 34 anni a Milano e ti capisco… è una città che ti entra nel cuore ”.

Segui già la nuova pagina di gossip de ilGiornale.it?