Costanza Caracciolo dà alla luce Isabel: "Ce la siamo cavata bene"

Se da una parte il coronavirus che il mondo sta combattendo continua a mietere vittime, non manca la speranza maturata dalla gente, che presto l'emergenza globale Covid-19 possa rientrare definitivamente. In molti, soprattutto tra i vip, si sono adoperati - attraverso i social - a lanciare messaggi volti a sensibilizzare la collettività sull'importanza della prevenzione del coronavirus e hanno intrattenuto gli utenti lasciandosi andare in rete al racconto di alcuni aneddoti, dei momenti vissuti in questi difficili giorni di quarantena. Tra cui Costanza Caracciolo. La quale, lo scorso 25 marzo, ha dato alla luce la sua secondogenita dopo Stella, Isabel. Riattivatasi su Instagram, nella descrizione di un nuovo post condiviso con il web, l'ex velina bionda di Striscia la notizia si è infatti lasciata andare al racconto del suo secondo parto, che ha affrontato in assenza del marito, Christian Vieri. L'ex calciatore - per via della misura di quarantena in atto nel Belpaese, stabilita dal governo per contrastare la diffusione del patogeno- ha potuto soltanto accompagnare la consorte in ospedale per il nuovo parto, per poi ritrovarsi impossibilitato ad assisterla personalmente nel giorno della nascita della loro Isabel, data in cui è ricorso il compleanno di Mina.

"Ieri era il compleanno di un grande mito. E proprio sulle note di 'Amor mio/Basto io/Grandi braccia/Grandi mani avrò per te/Stretto al mio seno freddo non avrai/No, tu non tremerai/Non tremerai...' - si legge nel dolce messaggio riportato su Instagram dall'ex velina per la sua neonata-, sei nata tu, Isabel mia. Nessuno mai avrebbe creduto che avremmo affrontato un momento così importante da sole, senza il tuo papà. Senza la famiglia e gli amici. Ma devo dire che ce la siamo cavata davvero bene".

E nell'ultimo messaggio social, non ha, poi, nascosto di essersi concentrata su stessa e sul secondo parto per diverse ore, distogliendo la mente dalle preoccupazioni maturate sull'emergenza coronavirus che ha colpito l'Italia: "Il parto precedente non è stato facile. Eppure all’esterno era tutto apparentemente così bello. Ieri invece durante il tragitto, mentre mi accompagnava papà, era tutto molto strano, strade vuote, silenzio assordante e io tremavo all’idea di dover affrontare tutto da sola. Invece, è stato un parto magnifico a suon di musica, con un team quasi tutto al femminile ed è andata benissimissimo. Sei nata tu, gioia e luce di cui avevamo bisogno. Far finta di niente rispetto a quello che succede qui fuori è impossibile. Però, per 24h non ci ho pensato ed è stato bellissimo. Ringrazio mio marito @christianvieri, che si è preso cura di me e di Stella (allude alla primogenita, ndr) fino all’ultimo. Sopportandomi per le mie continue paranoie per la paura del parto... ".

Oltre a ringraziare in rete il consorte, per averla sostenuta soprattutto nei giorni precedenti a quello del lieto evento, ha, infine, voluto rivolgere dei ringraziamenti agli amici e al team di professionisti, che l'hanno supportata nel corso della sua seconda gravidanza: "Ringrazio tutti gli amici che mi hanno sostenuta con messaggi e chiamate prima e dopo. Un grazie gigante va al mio super ginecologo @francovicariotto e la moglie. Perché, oltre ad essere due grandi professionisti, si sono rivelati ancora una volta persone di famiglia ( rapporti che vanno oltre). Tutto il team dalle ostetriche, all’anestesista, infermiere, donne, mamme, ma prima di tutto persone umane che mi hanno dimostrato tutto il loro grandissimo affetto in un momento dove i miei affetti veri non potevano essere presenti. #welcomeIsabel #mammabis #papabis #stellinabigsister. Grazie grazie grazie".

Il lungo messaggio social in questione è stato riportato a corredo di una nuova foto postata da Costanza Caracciolo sul suo profilo Instagram, che la ritrae insieme al marito Christian Vieri. Con l'ex calciatore convolava a nozze il 18 marzo 2019, in una cerimonia tenutasi ad Affori, storico quartiere di Milano, a villa Litta, dopo aver datto alla luce la primogenita Stella, nata Il 18 novembre 2018. E a fine ottobre 2019, la coppia vip annunciava la seconda gravidanza.