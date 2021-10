Iconize smaschera Soleil: "Mi ha detto di inscenare la finta aggressione omofoba"

È trascorso circa un anno da quando sui social è scoppiato il caso della finta aggressione a Iconize, il giovane influencer che pochi mesi prima aveva raccontato di aver subito un attacco omofobo. La storia si era dimostrata falsa: nessuno aveva mai colpito un pugno l'influencer, che si era procurato da solo il livido utilizzando un sacchetto di verdura surgelata. Il ragazzo era stato smascherato da alcuni suoi amici e conoscenti, tra i quali anche Soleil Stasi, oggi concorrente del Grande fratello vip. La vicenda ebbe un'ampia eco mediatica ma tutto sembrava essersi sgonfiato e questa parentesi era stata archiviata. Il ritorno in auge di Soleil nel reality, però, ha rintuzzato la sua popolarità e così ecco che è tornato alla luce anche questo aneddoto, scordato dai più.

A far riemergere la vicenda, nota sui social anche come "surgelato gate", è stata in prima battuta Deianira Marzano, affermando di essere in possesso di un audio dimostrativo del fatto che la concorrente del Gf Vip non solo era a conoscenza della messa in scena di Iconize, ma addirittura gli dava consigli. " La cosa che mi ha fatto molto male è il fatto di essere venduto da una mia amica, perché sono stato venduto in cambio di due spicci, un po’ di visibilità ", disse all'epoca l'influencer riferendosi alla sua ex amica.

Dopo la rivelazione di Deianira, Iconize ha deciso di dire la sua, tornando su quella vicenda: " Questa storia dev’essere chiusa e così mi sento di dirvi che non è tutto come sembra. Io faccio un lavoro che amo e che voglio continuare a fare. Perciò mi sono allontanato e dissociato da questa storia. Ma dato gli ultimi avvenimenti, mi sento costretto a dire la verità ". Non si sa da chi o da cosa sia stato costretto, visto che nessuno finora si era più interessato della vicenda, fatto sta che Iconize ha spiattellato nelle storie di Instagram l'audio privato di Soleil Stasi.

" Se dobbiamo parlare della recitazione eri troppo sgam... Cioè non dico sgamabile, anzi, in tutto quello che hai detto assolutamente no. Però, proprio come presenza televisiva, non guardavi abbastanza la telecamera, eri troppo giù, troppo moscio. Però ci sta nella situazione, poteva starci che eri triste. Guardavi costantemente Giorgio, cioè ogni due parole che dicevi guardavi Giorgio. Quello lo correggerei se fossi in te. [...] in quel caso lì se ti guarda qualunque psicologo eccetera si vedeva proprio che stavi inventando quello che dicevi ", diceva Soleil nell'audio inviato il 13 maggio a Iconize.

Certo, Iconize ha detto che lui tutto questo l'ha fatto per amor di verità e non per riavere su di sé i riflettori, non perché Soleil adesso si trova nella casa del Grande fratello. Chi siamo noi per non credergli? Però le tempistiche sono quanto meno sospette per tornare sulla questione e qualche dubbio sull'utilizzo della vicenda come booster di visibilità, per raccimolare un altro passaggio televisivo, magari in prima serata per un confronto con Soleil, ovviamente viene.