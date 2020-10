Soleil punta sempre più in alto. E Iconize? "Deve stare zitto e farsi curare"

Per Soleil Stasi, ex corteggiatrice di Uomini e Donne e influencer italo-americana, questo è senza dubbio un periodo d’oro. La sua carriera va infatti a gonfie vele e si augura presto di poter lavorare sempre più in televisione.

Tuttavia, non si può dire lo stesso della sua vita sentimentale. Di recente, infatti, Soleil è stata protagonista di numerosi gossip, non ultimo quelli che la vedevano coinvolta in una storia d’amore con nientemeno che l’ex di Belen Rodriguez, Andrea Iannone. Ma lei smentisce, ribadendo che tra loro non c’è nient’altro che una bellissima amicizia. D’altronde è lei stessa a dichiararsi felicemente single.

Ma c’è anche un’altra questione che l’ha vista recentemente protagonista delle pagine di cronaca rosa. Parliamo della discussa vicenda di Iconize, ex di Tommaso Zorzi, che secondo alcuni avrebbe finto un’aggressione omofoba. Dal canto suo, Soleil crede che ormai non ci sia più molto da dire dato il fallito tentativo da parte di Marco Ferrero di cercare di uscirne pulito.

Insomma, una cosa è certa. Soleil Stasi è sempre al centro di qualche gossip, ma è proprio grazie al suo forte carattere che riesce a vivere bene la popolarità.

Com’è stato trascorrere la tua quarantena ai Caraibi?

"Molto bene devo ammettere, inizialmente ero spaventata dall’essere bloccata all’estero, ma poi ho deciso di guardare il lato positivo e godermi il tempo con mio padre e focalizzarmi su alcuni progetti che avevo in mente da tempo".

E quando sei rientrata in Italia qual è stata la prima cosa che hai fatto?

"Abbracciare la mia cagnolina e ordinare di tutto dal delivery. Mi mancava troppo la cucina italiana!".

Cosa ti ha spinto a partecipare a Uomini e Donne con l’obiettivo di trovare l’amore davanti a milioni di italiani?

"Era un periodo in cui non riuscivo a provare sentimenti per nessuno e volevo provare degli stimoli in quel senso. Poi il fatto che lo avrei potuto fare in televisione mi divertiva!".

Ti aspettavi che dopo questa esperienza in tv la tua carriera decollasse così tanto?

"No, ero certa che mi avrebbe dato visibilità ma non mi sarei aspettata così tanta notorietà in seguito al programma, mi ha sorpreso vedere quanta gente lo seguisse".

Ti ha mai dato fastidio che c’è chi pensa che il tuo successo sia solo per via del legame con il mondo del gossip?

"In realtà non mi interessa molto da dove pensino che il mio successo provenga, ma mi spiace che molte persone non si informino abbastanza da sapere che ho iniziato a lavorare come presentatrice sportiva per l’AS Roma e che ho fatto molte altre cose oltre agli amatissimi gossip di cui si parla. E poi credo che il gossip sia una diretta conseguenza del successo, dunque il legame è comprensibile…".

Tra tv e social, cosa sceglieresti?

"Apprezzo moltissimo i social, ma tra i due sceglierei la televisione perché penso che offra infinite possibilità di creatività e comunicazione, ha fatto la storia e credo che abbia ancora un infinito potenziale. Inoltre, ha un ottimo filtro a differenza dei social: non dà infatti il diritto di parola a chiunque senza doverci mettere la faccia".

Se la carriera va a gonfie vele, con gli uomini sembra non andare altrettanto bene – pensiamo a Luca Onestini, Marco Cartasegna e Jeremias Rodriguez - secondo te perché?

"Sapete come si dice, fortunata nel gioco sfortunata in amore!".

E con Iannone cosa è successo?

"Nulla, puro gossip. Solo amici".

Quindi qual è la tua attuale situazione sentimentale?

"Felicemente single!".

In questi giorni è stata resa pubblica una lettera da parte di Iconize che smentiva le tue convinzioni, come stanno davvero le cose?

"In realtà si è scusato ancora per le sue azioni, non credo ci sia più spazio di smentire dopo che lui stesso ha ammesso di aver finto l’aggressione. Credo fosse solo l’ennesimo tentativo di arrampicarsi sugli specchi per uscirne pulito infangando come al solito gli altri. Dovrebbe solo restare in silenzio e farsi curare come ha detto di voler fare".

Come vive la tua famiglia la tua popolarità?

"Sono felici che io stia intraprendendo una carriera che mi piace e che mi permetta di vivere le mie passioni. Certo, a volte si preoccupano per la mia sensibilità agli attacchi o alle critiche, ma sanno anche che ho un carattere molto riflessivo e ci vuole altro per buttarmi giù, quindi credo che vivano la mia popolarità molto bene".

