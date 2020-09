Il costume si sposta ed Elisabetta Canalis mostra tutto: "La tengo como todas"

" La tengo como todas ", uno stile di vita più che una semplice constatazione, che nasce da una battuta di getto di Laura Pausini che negli anni hanno ripetuto moltissime donne, famose e no. Un incidente sul palco, la vestaglia che si apre e (forse) mostra più di quanto la cantante non volesse davanti a decine di migliaia di spettatori. Da quel momento, quella frase, è diventata un tormentone che oggi è tornato utile anche a Elisabetta Canalis, che su Instagram ha risposto a un utente citando la famosa cantante romagnola.

Perché l'ex velina ha dovuto far ricorso all'iconica frase? Tutto nasce da un post condiviso da Elisabetta Canalis su Instagram, dove ha pubblicato un brevissimo video, un reels, molto particolare. In reels sono brevissime clip che durano non più di 15 secondi e che permettono di effettuare agevolmente divertenti transizioni. Elisabetta Canalis si è voluta cimentare proprio in una di queste e così ha realizzato un video in cui inizialmente indossa solo l'asciugamano attorno al corpo per poi indossare prima un costume e poi un completo di lingerie di pizzo.

Nulla di particolare, entrambi i capi, per quanto sexy, erano piuttosto pudici. Ma probabilmente l'ex velina non si è resa conto che, durante il primo cambio, qualcosa è andato storto e così il costume, in basso, ha mostrato qualcosa di troppo. Probabilmente di corsa, forse poco attenta o, secondo i maligni, scientificamente organizzato, ecco che Eli fa quello che Laura Pausini ha fatto sul palco. Incidente o meno, la Canalis ha mostrato le sue grazie e il post ha registrato ottimi numeri e interazioni.

lo avrebbe dovuto rimuovere? I più pudici l'hanno criticata perché nonostante le sia stato fatto notare il problema, lei non ha minimamente accennato un gesto di censura ma, anzi, ha replicato in modo ironico a chi ha commentato sottolineando l'esposizione delle parti intime. Elisabetta Canalis è una modella, una donna di spettacolo e conosce certe dinamiche. Il costume leggermente spostato verso l'interno ha mostrato una porzione delle sue parti intime, nulla di scabroso o di eccessivo dopo tutto, ma soprattutto nulla che giustificasse la rimozione. Elisabetta Canalis, così come Laura Pausini e come tantissime altre donne ha preferito rispondere con ironia invece di censurare e i risultati, dopo tutto, le hanno dato ragione.